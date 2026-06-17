防衛省名古屋大は17日、学園祭「名大祭」で自衛隊ブースが出展中止になった問題で、自衛隊愛知地方協力本部に謝罪したと明らかにした。防衛省は16日、出展中止は「極めて遺憾」との立場を公式X（旧ツイッター）で表明していた。名大は、十分な検証をせず関係部局のみで判断したとホームページで経緯を説明。「今回の混乱を招いた責任は、すべて大学にある。ガバナンス上の課題があったと受け止め、今後検証、改善していく」と