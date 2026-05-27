「ビジュ爆発してて最高」ジュニアグループ・ACEes、『anan』初表紙を飾る！ 「カッコよすぎます」
雑誌『anan』（マガジンハウス）の公式Instagramは5月27日、投稿を更新。STARTO ENTERTAINMENT所属のジュニアグループ・ACEesが飾った表紙を公開しました。
【画像】ACEesの『anan』表紙ショット
コメントでは「赤と黒のコントラストが印象的なACEesがカッコよすぎます」「ときめきアベンジャーズ今日も会いに行きますっ」「ACEesのページ数も多いし、リチャまで ありがとうございます！」「とってもビジュ爆発してて最高です」「とても素敵で見応えありました」「素敵な５人の表紙ありがとうございます ACEesにキュンしてます」と、歓喜の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【画像】ACEesの『anan』表紙ショット
「とても素敵で見応えありました」同アカウントは「本日発売のanan 2497号の表紙は、ACEes！ 記念すべき初表紙のテーマは、令和の日本に“キュン”を届けるために集結した『ときめきアベンジャーズ』に変身。“王道アイドル”として、ときめきを背負う彼らの魅力を全方位から激写しました」とつづり、1枚の画像を投稿。赤と黒を基調とした衣装に身を包んだACEesの5人が、肩を組んでポーズを取っています。とても格好良く、色気も感じます。
「ときめきカルチャー 2026」また「今号は、今、胸をキュンとときめかせるモノ・コト・ヒトの最前線を集めた『ときめきカルチャー 2026』。ぷくっとしたプラバンの素材感に魅了される、話題のストップモーションアニメ『キャンディーカリエス』や大人も子供もワクワクさせるピクサーの世界展をフィーチャー」と紹介した同アカウント。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)