『ときめきメモリアル』32周年イラスト話題！パジャマ姿の藤崎詩織に「表情もたまりません」
恋愛シュミレーションゲーム『ときめきメモリアル』シリーズが、発売から32周年を迎えた。これを記念して公式Xでは、イラストレーター＆キャクターデザイナー・こくら雅史氏からの描き下ろしイラストが公開された。
【画像】表情たまらん！パジャマ姿の藤崎詩織 『ときメモ』32周年イラスト
公式Xでは「本日『ときめきメモリアル』は32周年を迎えることができました！いつも応援ありがとうございます。これからも、本アカウントでは『ときめきメモリアル』の情報を発信してまいります。引き続きよろしくしくお願い致します」とファンに感謝した。
イラストは、パジャマ姿の藤崎詩織を見ることができ、ネット上では「今年はパジャマ！詩織の表情もたまりませんね」「パジャマ姿の破壊力！やっぱり詩織は可愛いです！」「ときめきメモリアル32周年！！おめでとうございます パジャマの詩織ちゃん可愛い」などの声があがっている。
『ときめきメモリアル』シリーズは1994年にPCエンジン向けに第1作目が登場し、2024年にシリーズ30周年を迎えた恋愛シミュレーションゲームシリーズ。プレーヤーは、私立きらめき高校に入学し、自分を磨きながら個性豊かな女の子たちと学園生活を過ごしていく。
【画像】表情たまらん！パジャマ姿の藤崎詩織 『ときメモ』32周年イラスト
公式Xでは「本日『ときめきメモリアル』は32周年を迎えることができました！いつも応援ありがとうございます。これからも、本アカウントでは『ときめきメモリアル』の情報を発信してまいります。引き続きよろしくしくお願い致します」とファンに感謝した。
『ときめきメモリアル』シリーズは1994年にPCエンジン向けに第1作目が登場し、2024年にシリーズ30周年を迎えた恋愛シミュレーションゲームシリーズ。プレーヤーは、私立きらめき高校に入学し、自分を磨きながら個性豊かな女の子たちと学園生活を過ごしていく。