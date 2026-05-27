「食べ物がつかえる感じ」は危険？進行した胃がんに現れる明確な症状【医師監修】

初期段階では気づきにくい胃がんも、進行するにつれてより明確なサインが現れてきます。体重の減少や嚥下（えんげ）困難など、見過ごせない変化が出てくる場合もあります。ここでは、がんの進行とともに症状がどのように推移していくのかを解説します。受診のタイミングを判断するうえで、ステージごとの症状を把握しておくことが大切です。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

胃がんの初期症状が進行するとどう変わるか｜ステージ別の症状の推移

初期段階では症状が乏しい胃がんも、進行するにつれてより明確なサインが現れてきます。このセクションでは、がんの進行に伴い症状がどのように変化していくのかを解説します。病期（ステージ）の理解は、受診のタイミングを判断するうえでも役立ちます。

進行とともに現れる症状の変化

胃がんが進行すると、がん細胞が胃壁のより深い層へと広がっていきます。この段階になると、初期には感じにくかった症状が、より明確に現れるようになります。

具体的には、以下のような症状が挙げられます。

・みぞおちあたりに持続する痛みや圧迫感

・食べ始めるとすぐにお腹がいっぱいになり、それ以上食べられなくなる状態

・半年間で体重の5%以上（体重60kgの人なら3kg以上）が減った

・吐き気や嘔吐（おうと）が繰り返される

・便が黒くなる（後述）

・嚥下（えんげ）困難（食べ物を飲み込みにくい感覚）

これらの症状のうち、特に注意が必要なのは体重の減少です。食欲が落ちていないのに体重が落ちている場合や、短期間で数キロ以上体重が減少している場合は、胃がんを含むさまざまな疾患のサインである可能性があります。

また、嚥下困難は胃の上部（噴門部：ふんもんぶ）にがんができているときに現れやすい症状です。「最近、食べ物がつかえる感じがする」という訴えは、早めに消化器内科を受診する理由になり得ます。

後期症状と全身への影響

胃がんがさらに進行し、周囲の臓器やリンパ節へ転移（てんい）すると、症状は胃だけにとどまらなくなります。腹部全体に広がる痛み、腹水（ふくすい：お腹に水がたまる状態）、黄疸（おうだん：皮膚や白目が黄色くなる状態）などが現れることがあります。

また、慢性的な出血によって貧血（ひんけつ）が進行し、倦怠感（けんたいかん）や息切れ、顔色の青白さが目立つようになることもあります。これらは身体全体に影響が及んでいるサインであり、この段階では治療の選択肢が限られてくる場合もあります。

だからこそ、初期のうちに異変を察知することが重要です。進行してから気づくのではなく、気になる症状があれば早めに医療機関を受診することが、予後（よご：治療後の経過）を大きく左右する可能性があります。

まとめ

胃がんは、初期段階では自覚症状に乏しく、見逃されやすい疾患の一つです。しかし、胃のもたれや違和感、薬が効かない胃の痛み、黒い便といったサインに早めに気づくことができれば、早期発見・早期治療への道が開けます。「いつもと違う」と感じたときは自己判断で様子を見続けるのではなく、消化器内科などの医療機関を受診することをお勧めします。日ごろの生活習慣の見直しと定期的な検診を組み合わせることが、胃がんと向き合ううえでの大切な一歩となります。

参考文献

国立がん研究センター「胃がんについて」

厚生労働省「がん対策情報」

国立がん研究センター がん情報サービス「胃がん」