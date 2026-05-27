青森県出身のタレント王林（28）が、26日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜午後8時）に出演。驚きの除霊方法を明かした。

この日のテーマは「住まいのトラブル110番」。青森と東京の2拠点生活を送る王林は、自宅での心霊体験を聞かれると「今東京にもお家を設けたんだけど、それまではホテルだったんです。そのホテルが（幽霊が）よくいる。現れて」と振り返った。

よく聞く除霊方法として「塩まくといいみたいな」と思い出したが、「ホテル生活で全然お塩とか、何も調味料がなくて」。続けて「『ほりにし』があったんです」と語った。

「ほりにし」はキャンプなどのアウトドアで人気のスパイスで、ヒロミが「アウトドアで使う最高のスパイスよ？」とまさかの選択に苦笑すると、王林は「元々持ってたから、もうこれしかないと思って。ほりにしまいて」と話した。

明石家さんまが「まいたら？」と結果を尋ねると、「消えた！もう出なくなった」と報告。共演陣が「ほりにしすげえな」「ほりにし効くんだ」と笑いながら驚くと、王林は「塩も入ってるし」と真顔で話して笑いを誘った。