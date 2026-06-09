ローソンのCMから王林の姿が消え、ネットが騒然となっている。一方で川栄李奈、梅沢富美男は続投。その真相を追った。「5月25日から、新CM『超ハッピーすぎ！チャレンジ』がスタートしました。新たにM!LK・佐野勇斗さん、ヒコロヒーさん、連続テレビ小説『風、薫る』（NHK系）のWヒロインの1人、上坂樹里さんが参加しています。それまで近所の客役だった川栄さんは“店長に転身”し、梅沢さんも引き続きお客さん役として出演し