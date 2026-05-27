広島、阪神で通算１１９勝をマークし、現在はデイリースポーツ評論家を務める安仁屋宗八氏が、現役時代の記憶を振り返ります。今では想像もつかない昭和ならではの破天荒なエピソードを語り尽くします。

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かつて広島の４番を務めた藤井弘さんは僕からすれば「レジェンド」と呼ぶにふさわしい人。大きな体で風貌もゴツい感じだったから「ゴジさん（ゴジラ）」と言われて皆に親しまれていたね。

藤井さんは１８０センチを超える大型の右打者で、内角を打つのがうまかった。国鉄から巨人へ移ったあの金田（正一）さんを得意にしていたほど。大きなカーブのあとにズドーンと来る直球をあまり苦にしなかった。

大洋の平松（政次）からもよくヒットを打っていた。代名詞でもあったカミソリシュートをうまく打ち返していたね。とにかくカープ打線が苦手にしている投手をよく打った。だから対戦前になるとウハウハで喜んでいた。

しかし、守備がねえ。ゴロはそうでもないが、フライが苦手だった。一塁に打球が上がると常にスタンドがざわつき、捕球したら「よう捕ったのぉ」と声をかけられ拍手が起きたほど。体がデカくて不器用な人。そんなキャラで人気があった。

足も遅くてね。安打はホームランかシングルヒットという感じだったなあ。

（実際には本塁打１７７本に対して二塁打２０６本、三塁打１４本を記録している）

まあ、そんなタイプだから一塁しか守れなかった。とはいえスタミナはあってグラウンド３０周などの長距離走になると、いつも先頭を走っていたね。とにかく真面目な人。真面目に練習する人。だからちゃんと見ていたんでしょう。

（ちゃんと見ていたというのは、巨人・長嶋茂雄がオーバーフェンスの打球を放ちながらも一塁ベースを踏み忘れ、アウトになった一件。これを一塁手として確認し、アピールしたのが藤井だった。記録上は投ゴロ）

一塁手は長打を打たれると、打者走者が一塁ベースを踏んだかどうかを目視で確認する必要がある。当たり前のことだが、それを当たり前にやっていたから見過ごさなかったんでしょう。

藤井さんは見かけこそゴジラだけど、実は猫舌でね。うどんとかラーメンとか、味噌汁なんかにも氷を入れて冷やしてから口にしていた。熱いのがダメ。味が薄まってしまおうが、サーっと食べられればそれでいいという感じの人だったね。

ただね、僕にとって一番思い出深いのは入団１年目の日南キャンプ。当時の白石（勝巳）監督に打撃投手役を命じられ、興津（立雄）さんや大和田（明）さんに投げた。でも当てるのが怖くて全然ストライクが入らず、「これでは練習にならん！」と怒られてね。

その時、後ろで待っていた藤井さんに「加減せずに思い切り腕を振って投げて来い」と言われてその通り投げたら、あろうことか頭に当たってしまって即入院。あの頃はヘルメットをかぶってなかったからね。僕も真っ青。

あとで病院へ見舞いに行くと奥さんも来られていて、「いいよ、いいよ」と藤井さん。奥さんからは「広島へ戻ったらご飯でも食べにいらっしゃい」という優しい言葉。お陰で救われましたよ。これがご縁でその後もかわいがってもらった。

引退後はコーチや２軍監督をされていたが、周りの人から好かれ、後輩からは慕われる人間的にも最高の先輩でしたね。（デイリスポーツ評論家）

◇安仁屋宗八（あにや・そうはち）１９４４年８月１７日生まれ。沖縄県出身。沖縄高（現沖縄尚学）のエースで６２年夏に甲子園出場。琉球煙草を経て６４年広島に入団。７５年阪神に移籍し、同年に最優秀防御率とカムバック賞を受賞。８０年に広島へ復帰し、８１年引退。実働１８年、通算６５５試合登板、１１９勝１２４敗２２セーブ。引退後は広島の投手コーチ、２軍監督などを歴任。２０１３年１２月から広島カープＯＢ会長。２２年から名誉会長。

◇藤井弘（ふじい・ひろむ）１９３５年９月２９日生まれ。福山市出身。現役時代は１８３センチ、８３キロ。右投げ右打ちの内野手、外野手。盈進商、社会人の倉敷レイヨンを経て５５年に広島入団。３年目に全試合に出場し、球宴にも選出される。クリーンアップの一角として長年攻撃陣を支えた。６９年限りで引退し、その後は１軍打撃コーチや２軍監督などを歴任した。通算成績は１５０４試合に出場し、１０３５安打、打率．２３８、１７７本塁打、６０３打点。１８年に８３歳で死去。