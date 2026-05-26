Bリーグのチャンピオンシップ決勝

バスケットボールBリーグのチャンピオンシップ（CS）決勝第2戦が24日、横浜アリーナで行われ、長崎が66-60で琉球に勝利し日本一に逆王手をかけた。客席には人気女優の姿もあり、ファンから熱視線が向けられていた。

後のない長崎は、SFスタンリー・ジョンソンを中心に第1クォーター（Q）から主導権を握る。第3Qは21-9と圧倒。最終第4Qで琉球の反撃を受けるも逃げ切った。ジョンソンが25得点、イ・ヒョンジュンが16得点、馬場雄大が10得点と奮起した。

客席には、馬場の妻でモデルの森カンナも観戦に来ていた。長崎のユニホーム姿で、隣にはタレントの大沢あかね、テクノポップユニット「Perfume」のメンバーで「あ〜ちゃん」の愛称で知られる西脇綾香がいた。

森が自身のインスタグラムのストーリーズ機能で実際の画像を公開。ネット上でも話題になり、ファンからは「カンナさん後ろ姿だけでも喜んでるの伝わってきて可愛い」「まてまてまて森カンナさんのストーリー見たけどメンバー強」「森カンナの隣Perfumeのあーちゃんに似てると思ったらやっぱりそうやったか！」「ブースターの中にカンナさん発見!!」「森カンナやっぱり来てた！」「めちゃくちゃスタイルいい人いると思ったら森カンナ」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）