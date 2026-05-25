ワニ肉・サメ・ゴルゴンゾーラ麻婆が秋葉原に集結！ マルハン東日本「脳汁横丁2026」

「好き」を極める衝動を解放する体験型フードフェスが、東京・秋葉原に登場します。

マルハンの東日本カンパニーが主催する『脳汁横丁2026』は、光と音に包まれた祝祭空間で、クリエイターとコラボした屋台グルメ・アーティストライブ・体験型コンテンツを一度に楽しめるイベントです。

入場料は無料で、フードやドリンクの購入費のみで参加できます。

マルハン東日本「脳汁横丁2026」









『脳汁横丁2026』は、マルハン東日本が2024年4月から展開する「ヲトナ基地プロジェクト」の第6弾イベントです。

「ヲトナ」とは「ヲタク」と「大人」を掛け合わせた造語で、何かに熱中して毎日を熱狂的に生きる大人たちを指します。

今回のコンセプトは「奉脳祭（ほうのうさい）」--本能や熱狂を解放し、「好き！」を極める衝動をすべて捧げる祝祭です。

会場内では、クリエイターとコラボした9つの「脳汁屋台」、強烈な個性を持つ5組が出店する「脳汁マーケット」、約150個の提灯に映像を投影する「提灯マッピングステージ」の3エリアが展開されます。

謎解きや参加型ゲームといった体験コンテンツも用意されており、飲食以外の楽しみも充実しています。

脳汁屋台（第1弾公開4店舗）





9つの脳汁屋台には、飲食にとどまらない体験要素が組み込まれています。

「予想を裏切る」「なんだかクセになる」「思わず写真を撮りたくなる」ユニークな食体験が各屋台のテーマで、フードやドリンクにゲーム性が加わっています。

第1弾として4店舗の情報が公開されています。

ドパガキ麻婆（5歳コラボ）









マーボードウフ代表・5歳がプロデュースする麻婆専門屋台です。

看板メニューの「脳味噌直撃ゴルゴンゾーラマーボー」は、濃厚なゴルゴンゾーラと麻婆の辛味・旨味を組み合わせた一皿で、価格は1,200円（税込）です。

「脳味噌直撃ゴルゴンゾーラマーボー」と「極旨マーボードウフ」を注文すると、体験型の「ドパガキルーレット」に挑戦でき、パクチー・唐辛子・揚げ茄子・追いチーズなどのトッピングが当たるチャンスがあります。

ドリンクは袋に入ったカチ割りスタイルで提供されます。

レインボーパーラー（サイバーおかん × にゃんまるキッチンカー）









サイバーアーティスト・サイバーおかんとにゃんまるキッチンカーのコラボ屋台です。

定番のにゃんまる焼きにレインボーカラーのチョコをトッピングした「にゃんまるレインボー焼き」（500円）と、カラフルなシロップにつけて食べる「ズブズブにゃんまる串」（300円）が目玉メニューです。

対象メニューを購入するとレインボーパーラーくじに挑戦でき、ミニドル箱追加・2倍盛り・ドル箱盛りへのアップグレードが抽選で当たります。

パチンコをテーマにしたかき氷やインパクト抜群のドリンクも揃っています。

デンジャラ水産（さかな芸人 ハットリ監修）





ハンマーヘッドシャーク おにぎり ・ハンマーヘッドシャーク串・アイゴの香草焼き：各600円（税込）シャークアタック：500円／ノンアル400円（税込）アオザメルサワー・メガサメルサワー：各500円／ノンアル各400円（税込）





日本さかな検定一級保有の水産系ピン芸人・さかな芸人 ハットリが手がける屋台です。

ハンマーヘッドシャークを使ったおにぎりや串、毒針を持つことで知られるアイゴの香草焼きなど、日常では口にすることのないレアな食材のメニューが並びます。

ドリンクは缶をぶっ刺して完成する「シャークアタック」や、青いドリンクが赤く染まる「アオザメルサワー」など、見た目の演出にもこだわっています。

接客は魚の名前だけで行う「魚語接客」で展開されます。

ﾍﾞｨｸﾄﾞﾓﾁｮﾁｮ（ﾘﾛ氏監修）





ﾍﾞｨｹﾝﾎﾟﾃﾄﾁｰｽﾞﾓﾁｮﾁｮ・ﾍﾞｨｸﾄﾞｷﾞｮｳｻﾞｲﾝｻﾞﾓﾁｮﾁｮ（ﾊﾞｼﾞﾙ風味）・ﾍﾞｨｸﾄﾞﾌﾞﾀｷﾑﾁｰｽﾞﾓﾁｮﾁｮ：各500円ｱﾘｹﾞｨﾀｰﾓﾁｮﾁｮｻﾝﾄﾞ（限定数）：3,000円ﾜﾝｼｮｯﾄ（赤・緑・青）：各700円ﾜﾝｼｮｯﾄ（銀）：1,000円酒カス用弾帯（36発）：18,000円





毎日料理動画を投稿するSNSクリエイター・ﾘﾛ氏がプロデュースするﾓﾁｮﾁｮ専門屋台です。

ベーコンポテトチーズ・餃子×バジル・豚キムチーズといったお酒に合うオリジナルメニューに加え、数量限定のワニ肉を使ったｱﾘｹﾞｨﾀｰﾓﾁｮﾁｮｻﾝﾄﾞ（3,000円）も登場します。

ﾍﾞｨｸﾄﾞﾓﾁｮﾁｮを購入した人は「ﾜﾝｼｮｯﾄ・ﾜﾝｷﾙ」に挑戦でき、的を当てるとそのﾍﾞｨｸﾄﾞﾓﾁｮﾁｮが無料になります。

ドリンクはﾘﾛ氏こだわりのウィスキーを弾丸カップで提供し、ストレートかハイボールで楽しめます。

脳汁マーケット





脳汁マーケットエリアには、強烈な個性を持つ5組のクリエイターが出店します。

手描きアニメーションを中心に3DCGや漫画も手がける3人組「最後の手段」、ときめきラグ作家「池尻野ジリ子」、歯車仕掛けで花輪が動く立体作品を展示・販売する「Yuji Miyano」、オカルト×ポップなイラストや和モチーフの怪しい雑貨を揃える「NIGHT CIRCUS」、傾けると絵柄が変わる特殊印刷ステッカーを販売する「うごく！ステッカー屋さん」の5組です。

会場限定のレアアイテムも並ぶ予定です。

提灯マッピングステージ





会場奥に設置される提灯マッピングステージは、約150個の提灯が集まって巨大なスクリーンを形成し、映像が投影される幻想的な空間です。

3日間にわたってDJやアーティストによるパフォーマンスが展開されます。

5月30日（土）にはTRFリーダーのDJ KOO、浄土真宗の音・言葉・世界観をテクノサウンドで表現するクリエイターユニット「サイバー南無南無」が出演します。

5月31日（日）にはサイバーおかんとDJパチスロポリス・どくまむしによる2DJ＋マイク構成ユニット「サイバーおかん with 電脳会館」、外国人×日本語による”ワールドJポップ”を切り拓くオルタナティブ・テクノユニット「DJマリアージュ＆メアリースミス with DJハイセンス」、仏教芸術エンターテイメント「テクノ法要」が出演します。

テクノ法要はニコニコ超会議やバーニングマンへの参加実績を持ち、2024年にはアメリカツアーを実施しています。

事前参加登録





当日の来場者数把握を目的として、LINEの公式アカウントから事前参加登録が受け付けられています。

登録は任意で、来場者数の予測にのみ使用されます。

5月29日から31日の3日間、「好き」を極める衝動を持つすべての人に向けた祝祭空間が秋葉原に出現します。

脳汁屋台9店舗・マーケット5組・提灯マッピングステージのライブという3軸のコンテンツが入場無料で体験でき、DJ KOO（TRF）やテクノ法要など多彩な出演者によるパフォーマンスも見どころです。

マルハン東日本「脳汁横丁2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「脳汁横丁2026」への参加に事前申込みは必要ですか？

A. 入場に事前申込みは不要です。

LINE公式アカウントからの事前参加登録は、主催者が来場者数を把握するための任意の手続きで、登録がなくても入場できます。

Q. 提灯マッピングステージの出演スケジュールはどうなっていますか？

A. 5月30日（土）にDJ KOO（TRF）とサイバー南無南無、5月31日（日）にサイバーおかん with 電脳会館、DJマリアージュ＆メアリースミス with DJハイセンス、テクノ法要が出演します。

詳細な開演時間は公式サイトに掲載されます。

Q. 脳汁屋台のメニューはすべて当日購入できますか？

A. フード・ドリンクは当日購入です。

ﾘﾛ氏の「ｱﾘｹﾞｨﾀｰﾓﾁｮﾁｮｻﾝﾄﾞ」など数量限定のメニューは売り切れ次第終了となるため、早めの来場が確実です。

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