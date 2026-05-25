【急に暑くなった…】こんな日はさっぱりなのにガッツリ！箸止まらない豚肉と茄子の絶品みぞれ炒めの作り方

急に暑くなった日は、さっぱりしたおかずが食べたくなりますよね。そんな日におすすめしたいのが、豚肉と茄子のみぞれ炒め。大根おろしのさっぱり感がありながら、豚肉と茄子のうまみでごはんがすすむ満足感も抜群の一皿です。

作り方のポイント

1.茄子は蒸し焼きでコクと甘みを引き出す

茄子は厚めの輪切りか乱切りにしてアク抜きをしたら、多めのサラダ油（大さじ3ほど）で揚げ焼きにします。油が全体に絡んでパチパチと音がしてきたら、水（150cc）を加えてふたをし蒸し焼きに。水分がなくなるまでじっくり火を通すことで、コクと甘みのある柔らかい茄子に仕上がります。





2.茄子にしっかり下味をつけるのがコツ

蒸し焼きにした茄子の水分がほぼなくなったら、塩胡椒を全体にしっかり振って下味をつけ、一度お皿に移しておきます。この下味がみぞれあんの味をより引き立てます。





3.豚肉は中火で軽く焼き色をつける程度に

茄子で使ったフライパンをそのまま使い、残った油で豚肉（豚バラがおすすめ）250gを中火で炒めます。軽く焼き色がつく程度でOKです。





4.大根おろし・生姜・ねぎをたっぷり加えて仕上げる

一度火を止めてから、先ほどの茄子、大根おろし（大根1/2本分）、おろし生姜（1片分）、斜め薄切りにしたねぎ（1/2本）を加えます。醤油（大さじ3）、酒（大さじ1）、みりん（大さじ1）、砂糖（大さじ1）、和風だし粉末（大さじ1/2）を加えて全体をよく混ぜたら、強火にかけます。グツグツしてきたら火を止め、ふたをして5分ほど余熱で味を馴染ませたら完成です。





お好みで七味唐辛子や練りがらしをちょい足しするのもおすすめです。

実際にこのレシピで作った人の感想

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも、「みぞれが旨味を吸って旨いですね〜、茄子もジューシー！大満足です！」「さっぱり美味しかったです！定番メニューにします♪」など、絶賛のコメントがいっぱい。

「さっぱり食べたい。けどガッツリ食べたい…」という日にぴったりのこのレシピ。大根おろしのみぞれあんが豚肉と茄子によく絡んで、ごはんがすすむ一皿に仕上がります。ぜひ作ってみてください。