【S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーファイズ Night Color Ver.】 7月 発送予定 価格：11,000円 【S.H.Figuarts 仮面ライダーベイク ブレイクッキーフォーム】 7月 発送予定 価格：8,800円 【S.H.Figuarts にせウルトラマン】 7月 発送予定 価格：8,800円

BANDAI SPIRITSは、イベント「TAMASHII NATIONS LIVE ACTION FIGURE EXPO 2026」の開催を記念した限定商品を公開した。CLUB TAMASHII MEMBERS（CTM）会員向け事前販売を5月25日16時より順次開始する。

開催記念商品として「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーファイズ Night Color Ver.」、「S.H.Figuarts 仮面ライダーベイク ブレイクッキーフォーム」、「S.H.Figuarts にせウルトラマン」の3商品がラインナップ。

S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーファイズ Night Color Ver.

7月 発送予定

価格：11,000円

本商品は「仮面ライダー555」より劇中の夜間シーンをイメージした「仮面ライダーファイズ Night Color Ver.」を真骨彫製法シリーズで立体化したもの。

アーマーのシルバー部分は重厚感のあるガンメタに、全身に流れる赤い「フォトンストリーム」は明度を上げることでボディとのコントラストを強調。左腕は「ファイズアクセル」を装備した状態となっている。

さらに、「フォトンストリーム」および頭部の複眼「アルティメットファインダー」と額の「サテライトシグナル」には蛍光塗料が使用され、市販のブラックライトを照射することで、印象的な暗闇で各部が発光するビジュアルを再現することができる。

S.H.Figuarts 仮面ライダーベイク ブレイクッキーフォーム

7月 発送予定

価格：8,800円

本商品は「仮面ライダーガヴ」より、「酸賀研造」がベイクマグナムを使用して変身した姿「仮面ライダーベイク ブレイクッキーフォーム」をS.H.Figuartsシリーズで立体化。

劇中のマーブルクッキー模様のアーマーが再現され、変身アイテム兼銃型の武器ベイクマグナム、ベイクバックスも細かく再現されている。

S.H.Figuarts にせウルトラマン

7月 発送予定

価格：8,800円

本商品は「ウルトラマン」第18話「遊星から来た兄弟」より、「ザラブ星人」が変身した「にせウルトラマン」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。

円谷プロダクション造形部門LSS徹底監修のもと、劇中に登場する「にせウルトラマン」のプロポーションを再現。当時の様々な資料を参考に、鋭くつり上がった目の形状や指先の表情、つま先が尖った足なども細かく造形している。

特徴的な目のクリアオレンジやカラータイマーの色味、ボディの各所に入る黒いラインも再現し「にせウルトラマン」らしいイメージでカラーリングとなっている。

オプションパーツとして、ロープにつかまった状態の「ホシノ隊員」をイメージしたパーツが付属。「隊員つかみシーン再現パーツ」を使用することで、劇中の印象的なシーンを表現することができる。

(C)石森プロ・東映

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