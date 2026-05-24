お笑いタレントの狩野英孝が２４日放送のフジテレビ系「かのサンド増刊号」に出演。自身の体験から効果的なダイエット法を伝授した。

視聴者からの質問メールに答えるコーナーで、狩野、サンドウィッチマンの伊達みきお、富澤たけしの３人は効果のあるダイエット方法を問われた。伊達は「ダイエット成功した人に対しての相談じゃないですか？」と言うと、相方の富澤も「なんでオレたちに？」と首をひねった。

狩野が「僕からアドバイスするとするならばですよ…」と自ら切り出し、「僕毎年、ホノルルマラソンでフルマラソン走ってるんで。フルマラソンに応募しちゃったら、やるしかないじゃないですか。もうぶっつけでは絶対走りきれないんで。数カ月前から、ウォーキングから始まり」とマラソンを推奨した。

富澤が「実際どうなんですか？痩せました？」と聞くと、狩野は「痩せました。何なら痩せたいと思いました。１キロ落ちるだけで体軽くなるわけですから。決めちゃえば。ゴールに向けて頑張るんで」と頷き、「マラソン、お金かかんないんで」とダイエット法として勧めていた。