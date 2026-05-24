【Wヒーロー夏映画】『ギャバン インフィニティ』にジャルジャル＆高橋努が出演！
2026年7月24日（金）に公開される『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ W ヒーロー夏映画 2026』。映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』にジャルジャルと高橋努の出演が決定した。
＞＞＞ジャルジャルと高橋努の出演シーンをチェック！（写真3点）
『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜午前9：00〜9：30／テレビ朝日系）は、無敵のエージェントを夢見る好青年・万津莫（よろずばく）が、史上初「胸に装着する変身ベルト（ゼッツドライバー）」で変身！ 悪夢の怪人「ナイトメア」から人類を救うため、ミッションを遂行する物語。破壊されたドライバーを夢の中で 20 年かけて修復した莫は、絶体絶命の現実で究極の仮面ライダーゼッツエクスドリームに変身！ TVシリーズで波乱の第2章を迎えている仮面ライダーゼッツの映画が、今夏堂々初登場︕夢と現実が交錯する映画ならではの世界を見逃すな！
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（毎週日曜午前9：30〜10：00／テレビ朝日系）は、スーパー戦隊シリーズの後枠となる新ヒーローシリーズ「PROJECT R.E.D.」の記念すべき第1弾。1982年の『宇宙刑事ギャバン』の精神を踏襲し、多元宇宙（コスモレイヤー）を舞台に、次元を超えられるギャバンが各次元で発生する「エモルギー犯罪」を解決していく超次元英雄譚。大型宇宙戦艦コスモギャバリオンに乗って、映画でも次元を超えて「蒸着」だ！
このたび、映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』のゲストキャストとして、ジャルジャル、高橋努の参戦が決定した。
2020年の第13回キングオブコントで優勝、YouTubeチャンネル「ジャルジャルアイランド JARUJARU ISLAND」では登録者171万人を誇り、唯一無二のコンビネーションで中毒性の高い笑いが特徴のジャルジャル。独特の世界観で観る者を惹きつける彼らが本作で演じるのは、多元地球Ａ0073にて混乱を巻き起こす、異星人のバスジャック犯・レナルド（後藤淳平）とジュダー（福徳秀介）。銀河連邦警察の捜査官たちを容赦なく攻撃しますが、主人公の弩城怜慈（どきれいじ）／ギャバン・インフィニティ（長田光平）によって制圧されてしまう役どころ。公開されたスチールからも、取り押さえられている様子がうかがえる。一方、どこかコミカルな表情と抜群のコンビ感が漂うカットにどのような騒動を巻き起こすのか期待が高まります。多くの人質を取り、緊迫した場面を演じながらも、その絶妙な掛け合いに思わず笑いが込み上げてしまう。そんな強烈なインパクトを残すジャルジャルの登場シーンはまさに必見だ。
福徳は今回演じる役に対して、「幼いころから兄に戦いごっこで悪役をさせられていた僕にはピッタリです」とニヤリ。後藤は「永遠に戦いごっこで遊んでいたあの頃（幼少期）に戻れる！ しかもごっこじゃなくて本物の世界に入れる！ と、半ば興奮状態でオファーを受けました。少年のような目で悪役を演じているので、そこに注目してもらいたいです。」と熱く語り、本作への期待を高めた。
更に映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』とジャルジャルのコラボ映像の作成も決定。YouTubeチャンネル「ジャルジャルアイランド JARUJARU ISLAND」にて配信予定なので、乞うご期待。
また、かつて怜慈が慕っていた先輩刑事・長谷誠（ハセ・マコト）役に高橋努が決定。 ”全ギャバン抹殺” を掲げる最凶の敵、＜ギャバンキラー＞として怜慈たちの前に立ちはだかる。その名の通り、ギャバンを圧倒する規格外の戦闘力を見せつけ、怜慈たちをかつてない絶体絶命のピンチへと追い詰める、本作最大の脅威となる役どころだ。
高橋は大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK／26）、映画『キングダム 2 遥かなる大地へ』（22）などに出演し、高い演技力で圧倒的な存在感を放つ実力派俳優で、本作の出演に対し「最初は『なぜ俺？』と驚きましたが、現場で最大限のことはやり尽くしました」と充実感をにじませた。
＜ギャバンキラー＞として迫力あるアクションも披露しており、重厚感と凄みあふれる戦闘シーンは、壮絶な戦いの幕開けを予感させる。
公開をお楽しみに。
映画「ゼッツ・ギャバン インフィニティ」製作委員会
（C）石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
（C）テレビ朝日・東映 AG・東映
＞＞＞ジャルジャルと高橋努の出演シーンをチェック！（写真3点）
『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜午前9：00〜9：30／テレビ朝日系）は、無敵のエージェントを夢見る好青年・万津莫（よろずばく）が、史上初「胸に装着する変身ベルト（ゼッツドライバー）」で変身！ 悪夢の怪人「ナイトメア」から人類を救うため、ミッションを遂行する物語。破壊されたドライバーを夢の中で 20 年かけて修復した莫は、絶体絶命の現実で究極の仮面ライダーゼッツエクスドリームに変身！ TVシリーズで波乱の第2章を迎えている仮面ライダーゼッツの映画が、今夏堂々初登場︕夢と現実が交錯する映画ならではの世界を見逃すな！
このたび、映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』のゲストキャストとして、ジャルジャル、高橋努の参戦が決定した。
2020年の第13回キングオブコントで優勝、YouTubeチャンネル「ジャルジャルアイランド JARUJARU ISLAND」では登録者171万人を誇り、唯一無二のコンビネーションで中毒性の高い笑いが特徴のジャルジャル。独特の世界観で観る者を惹きつける彼らが本作で演じるのは、多元地球Ａ0073にて混乱を巻き起こす、異星人のバスジャック犯・レナルド（後藤淳平）とジュダー（福徳秀介）。銀河連邦警察の捜査官たちを容赦なく攻撃しますが、主人公の弩城怜慈（どきれいじ）／ギャバン・インフィニティ（長田光平）によって制圧されてしまう役どころ。公開されたスチールからも、取り押さえられている様子がうかがえる。一方、どこかコミカルな表情と抜群のコンビ感が漂うカットにどのような騒動を巻き起こすのか期待が高まります。多くの人質を取り、緊迫した場面を演じながらも、その絶妙な掛け合いに思わず笑いが込み上げてしまう。そんな強烈なインパクトを残すジャルジャルの登場シーンはまさに必見だ。
福徳は今回演じる役に対して、「幼いころから兄に戦いごっこで悪役をさせられていた僕にはピッタリです」とニヤリ。後藤は「永遠に戦いごっこで遊んでいたあの頃（幼少期）に戻れる！ しかもごっこじゃなくて本物の世界に入れる！ と、半ば興奮状態でオファーを受けました。少年のような目で悪役を演じているので、そこに注目してもらいたいです。」と熱く語り、本作への期待を高めた。
更に映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』とジャルジャルのコラボ映像の作成も決定。YouTubeチャンネル「ジャルジャルアイランド JARUJARU ISLAND」にて配信予定なので、乞うご期待。
また、かつて怜慈が慕っていた先輩刑事・長谷誠（ハセ・マコト）役に高橋努が決定。 ”全ギャバン抹殺” を掲げる最凶の敵、＜ギャバンキラー＞として怜慈たちの前に立ちはだかる。その名の通り、ギャバンを圧倒する規格外の戦闘力を見せつけ、怜慈たちをかつてない絶体絶命のピンチへと追い詰める、本作最大の脅威となる役どころだ。
高橋は大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK／26）、映画『キングダム 2 遥かなる大地へ』（22）などに出演し、高い演技力で圧倒的な存在感を放つ実力派俳優で、本作の出演に対し「最初は『なぜ俺？』と驚きましたが、現場で最大限のことはやり尽くしました」と充実感をにじませた。
＜ギャバンキラー＞として迫力あるアクションも披露しており、重厚感と凄みあふれる戦闘シーンは、壮絶な戦いの幕開けを予感させる。
公開をお楽しみに。
映画「ゼッツ・ギャバン インフィニティ」製作委員会
（C）石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
（C）テレビ朝日・東映 AG・東映
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