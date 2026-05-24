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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「世間とわかりあえる必要なんてないよ」を公開した。動画では、茂木氏自身が日頃から抱いている「世間とのズレ」についての率直な思いを明かし、無理に周囲と同調する必要はないという独自のスタンスを語っている。



動画の冒頭、茂木氏は「あまり世の中と分かり合いたいと思っていないのかもしれない」と切り出し、自身の感覚について語り始めた。その具体的な背景として、動画公開（２０２５年）の前日に出演したニュース番組「ABEMA Prime」でのエピソードを回顧。スタジオの共演者たちが皆で合意しているような意見に対しても、「やっぱ違うんだよね、考え方とか感じ方が」と、周囲との間に明確な違和感を抱いたことを明かした。



そうした周囲との感覚の違いについて、茂木氏は「なんで違うのかわからない。まあ、違う」と事実として受け入れた上で、「それが自分らしさなんでしょうがない」と前向きに捉える姿勢を見せた。さらに、メディアでよく語られる「もっともらしいこと」に対しても、「俺そうじゃねえんじゃねえかなと思うことの方が多い」と指摘。嘘をついてそれらしいことを言うのではなく、自身が本当に感じたことを大切に生きてきたと語った。



自身と同じように「俺、世間と分かり合えないな」と悩んでいるであろう視聴者に向けて、「それでいいんじゃないかなと思う」と優しく寄り添う茂木氏。動画の最後には、「別に世間と分かり合える必要なんかないよ」と力強く断言し、周囲の意見に流されず、自分らしさを貫くことの大切さを伝えて締めくくった。