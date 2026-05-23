フィギュアスケート男子で五輪2大会連続メダルの宇野昌磨（28）と、2016年世界ジュニア女王の本田真凛（24）が22日に都内で会見し、26〜27年シーズンからアイスダンスで現役復帰すると表明。コンビ名を「しょまりん」とし、「30年の五輪に出場する」と声を揃えた。

【もっと読む】フィギュアスケート本田真凜を独占直撃

2人は24年10月にアイスダンスへの挑戦を決めたそうで、すでにアイスショーで演技を披露。本場カナダで練習を積んでおり、まずは今年12月の全日本選手権出場を目指すという。

アイスダンスは「氷上の社交ダンス」とも言われ、息の合ったスケーティングや表現力が重視される。日本ではマイナー種目で、昨年の全日本選手権に出場したのはミラノ五輪団体メンバーの吉田唄菜、森田真沙也組ら5組だけだった。「しょまりん」組はプライベートで交際しているだけに息はピッタリ。同種目の盛り上げに一役買いそうだ。

アイスダンスといえば、16歳でグランプリ（GP）ファイナルの頂点に立ちながら、度重なる故障に泣かされて五輪とは無縁だった紀平梨花（23）もシングルから転向。西山真瑚（24）とのカップルで五輪出場を目指している。

本田と紀平はジュニア時代からのライバル。シニア転向後もしのぎを削ってきた2人がアイスダンスのリンクで再び、顔を合わせれば、対抗心が再燃するのは必至。

まして紀平は今年3月31日付でトヨタとの所属契約を解消。同社は元々、宇野が社員選手として所属しており、今回のペア結成を機に本田とともに所属契約を結んだ。

新たに所属先の因縁も加わった紀平と本田。リンクでますます火花を散らしそうだ。

◇ ◇ ◇

過去、日刊ゲンダイは本田真凜にインタビューを実施。自身についてコタツ記事が量産されている現状、噴出するアンチの声などに対し、どのように向き合い、折り合いをつけていたのか。●関連記事 【もっと読む】フィギュアスケート本田真凜を独占直撃 では、それらについて詳しく報じている。