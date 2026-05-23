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YouTubeチャンネル「ゆず文房具店yuzu_stationery_store」が、「【MUJI】新発売のハードカバー本ノートが保存用にかなり良かった【無印良品】」を公開した。動画では、ゆず店長が新発売の「ハードカバー本ノート」について、独自の視点で裏抜けチェックや使い勝手を詳細にレビューしている。



まずノートの仕様について、B6サイズで価格は1290円、384ページという大ボリュームであることを紹介。クラフト用紙のような手触りの紙製表紙で、背表紙が浮くホローバック仕様によりフラットに開きやすく、シワや歪みが出にくい点を高く評価している。また、無地の上質紙を用いた中紙に対し、多種多様なペンやスタンプを使った入念な裏抜けチェックを実施。万年筆の太いペン先でも裏抜けせず、同ブランドのノートと比較して経年変化にも強いことを実証した。



一方で、使用上の懸念点も挙げている。「ハードカバーゆえに貼りものには向かない」とし、写真などを多く貼ると厚みが出すぎてしまう点や、ページ数が多いため使い方によっては余ってしまう可能性を指摘。「ページ数半分ぐらいで1000円とかでも良いのかもしれない」と率直な感想を述べている。さらに、表紙を保護するスケルトン系のカバーや、方眼・ドット罫線の展開を希望する独自のリクエストも語った。



最後に、ハードカバーで持ち運びやすく、長期使用に耐えうる頑丈さを備えている点から、「1290円という価格だったら、かなりコスパいいんじゃないか」と総括。バレットジャーナルやジャーナリングなど、1年間をこれ1冊にまとめる使い方が最適だと太鼓判を押している。文具選びのプロならではの視点が光る、実用的な情報が詰まった動画となっている。