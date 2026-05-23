吉本新喜劇の西川忠志（５８）の近影に衝撃が広がっている。

２２日にインスタグラムで「嬉しいメッセージありがとうございます 皆様おはようございます。いつも私のＩｎｓｔａｇｒａｍをご覧いただきましてありがとうございます」と感謝。

「そしていつもコメントいただいております皆様もありがとうございます。一つ一つ毎回読ませていただいております 前々回の筋トレの投稿にもあたたかな沢山のコメントを頂戴（ちょうだい）致しましてとても嬉しく！ありがたく！心より感謝申し上げます」と平身低頭につづり、「これからもマイペースでコツコツ楽しくやって参ります では本日も楽屋にて髭（ひげ）剃りからスタート」とムキムキのＴシャツ姿をアップした。

極太の腕筋は圧巻の一言。フォロワーは「こんなことに」「筋肉凄（すご）くなりましたねー」と驚がくした。

西川きよし、ヘレン夫妻の長男である忠志。２０２４年６月頃から筋トレを始めたそうで、マッチョ化した姿が「デカッ」「知らない間にすごい事になってる」「マッチョすぎて誰か分かりませんでした」と話題に。２０日の投稿では「５６歳半ばから始めて、いい趣味に出逢えました。ジムに行き始めてから１年と８ヶ月ベンチプレスはやっと９０ｋｇ挙げれるようになりました。とは言ってもまだ２回までしか挙げられませんが 目標は１００ｋｇ挙げれる様に焦らずコツコツと楽しみます」と明かした。