モー娘。牧野真莉愛、アイドル最後の写真集発売へ 美スタイル輝く水着カット公開「完成形と言える作品になった」
【モデルプレス＝2026/05/22】6月24日開催の日本武道館公演をもって卒業モーニング娘。’26を卒業する牧野真莉愛がラスト写真集「モーニング娘。牧野真莉愛」を発売することが決定した。
【写真】卒業発表のモー娘。美女、美ボディ輝く水着姿
牧野は、11年9カ月在籍したグループを、6月24日の日本武道館公演をもって卒業する。そのラストステージを前に、“正統派アイドルの完成形”を収めた最後の写真集発売が決定した。卒業前月に沖縄で撮影された今作には、モーニング娘。として駆け抜けた青春の日々、眩しい笑顔、真っ直ぐな眼差し、そしてふと見せる儚さまで、アイドル人生のすべてが刻まれている。これぞ牧野の真骨頂、そう呼ぶにふさわしい1冊となった。また今回、美しいボディが輝く水着姿を写したカットが公開された。（modelpress編集部）
急遽ラスト写真集発売に向けて、スタッフの皆さんが動いて下さいました。数週間後にはもう沖縄で撮影していて、自分でも驚くくらいのスピード感でした。撮影はたった1日。今までの写真集で一番短い撮影時間でしたが、18歳〜20歳の写真集や全集を手掛けて下さったスタッフの皆さんが集結して下さって、“アイドル・牧野真莉愛の完成形”と言える作品になったと思っています。
牧野真莉愛、これで本当に“思う存分モーニング娘。の活動を愉しむことができました”。これまで写真集に携わって下さった全ての皆様、そして応援して下さったファンの皆様、本当にありがとうございます。モーニング娘。として最後の牧野真莉愛の写真集。ぜひ皆さんの目に焼き付けて下さい。
発売日：2026年6月24日
定価：3,300円＋税
ロケ地：沖縄
撮影：唐木貴央氏
発売元：株式会社ワニブックス
・メイキングDVD付特別バージョン
価格：4,300円＋税
※ワニブックス通販、ハロー！プロジェクトオフィシャルショップにて販売
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【写真】卒業発表のモー娘。美女、美ボディ輝く水着姿
◆牧野真莉愛、写真集発売決定
牧野は、11年9カ月在籍したグループを、6月24日の日本武道館公演をもって卒業する。そのラストステージを前に、“正統派アイドルの完成形”を収めた最後の写真集発売が決定した。卒業前月に沖縄で撮影された今作には、モーニング娘。として駆け抜けた青春の日々、眩しい笑顔、真っ直ぐな眼差し、そしてふと見せる儚さまで、アイドル人生のすべてが刻まれている。これぞ牧野の真骨頂、そう呼ぶにふさわしい1冊となった。また今回、美しいボディが輝く水着姿を写したカットが公開された。（modelpress編集部）
◆牧野真莉愛コメント
急遽ラスト写真集発売に向けて、スタッフの皆さんが動いて下さいました。数週間後にはもう沖縄で撮影していて、自分でも驚くくらいのスピード感でした。撮影はたった1日。今までの写真集で一番短い撮影時間でしたが、18歳〜20歳の写真集や全集を手掛けて下さったスタッフの皆さんが集結して下さって、“アイドル・牧野真莉愛の完成形”と言える作品になったと思っています。
牧野真莉愛、これで本当に“思う存分モーニング娘。の活動を愉しむことができました”。これまで写真集に携わって下さった全ての皆様、そして応援して下さったファンの皆様、本当にありがとうございます。モーニング娘。として最後の牧野真莉愛の写真集。ぜひ皆さんの目に焼き付けて下さい。
◆商品詳細
発売日：2026年6月24日
定価：3,300円＋税
ロケ地：沖縄
撮影：唐木貴央氏
発売元：株式会社ワニブックス
・メイキングDVD付特別バージョン
価格：4,300円＋税
※ワニブックス通販、ハロー！プロジェクトオフィシャルショップにて販売
【Not Sponsored 記事】