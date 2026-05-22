本田圭佑氏をはじめとする豪華な顔ぶれが揃った

NHKは5月21日、6月に開幕するFIFAワールドカップ2026の放送を支える解説者が決定したと発表した。

日本代表戦の解説を務める本田圭佑氏をはじめとする豪華な顔ぶれが揃い、ファンからは「これは楽しみ」「鉄壁の布陣」と大きな反響を呼んでいる。

NHKは地上波やBSなどで、注目される日本代表戦だけでなく1か月にわたる熱戦の数々を届ける予定だ。その中継を盛り上げる解説陣には、W杯3大会連続出場の実績を持ち、地上波の日本代表戦全試合で解説を担当する本田氏をはじめ、林陵平氏、柿谷曜一朗氏といった人気の面々が決定した。

日本戦は6月15日のオランダ戦、21日のチュニジア戦、26日のスウェーデン戦のグループステージ全試合が生中継される。強力な解説者陣の決定を受けて、SNS上では「これは楽しみ」「前回のカタールの本田節がまた炸裂しそう」「おお」「鉄壁の布陣」「あつい」「またうるさいの最高」「神采配」「マジか」とコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）