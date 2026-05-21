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ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、「【5.7万マイル貰える】ANA Payチャージで三重取り！高額な年会費をチャラにするANAダイナース徹底攻略法」を公開した。動画では、年会費が高額なことで知られるダイナースクラブの「ANAダイナースカード」を対象とした新規入会キャンペーンや、ANA Payチャージを活用した効率的なマイル獲得ルートについて詳しく解説している。



ANAダイナースカードは、年会費3万3,000円と高額だが、強力な特典を備えている。基本のポイント還元率は1%で、貯まるダイナースクラブリワードポイントには有効期限がなく、ANAマイルへの移行上限もない。さらに、マクドナルドやコメダ珈琲店などの特約店では5%還元となるメリットを紹介した。一方で、税金の支払いは還元率が下がり、交通系電子マネーへのチャージはポイント還元対象外になるなどの注意点も挙げている。



目玉となるのは、2026年4月1日から開始されたANA Payへのチャージ機能だ。ANAダイナースカードからチャージし、ANA Payで決済することで、1,000円あたり合計16マイル（1.6%還元相当）を獲得できる。おにまるちゃんねるは、他社カードからのチャージルートが相次いで封鎖される現状と比較し、公式であるこのルートは「封鎖のリスクはほぼゼロ」と安全性を強調した。



さらに、最大5万7,000マイルを獲得できる新規入会キャンペーンに加え、高級レストランのコース料理が2名以上の予約で1名分無料になる「エグゼクティブダイニング」にも言及。特別な日にこのサービスを利用すれば、1回の食事だけで「年会費の元が取れちゃう」と、高額な維持費をカバーできる具体的な方法を披露した。



ANAダイナースカードは、日常の決済から特別な日の外食まで、マイルを効率よく貯めながら上質なサービスを受けられる点が最大の魅力だ。ステータス性と実用性を兼ね備えたカードとして、本格的にマイルを貯めたい人はキャンペーン期間中の入会を検討する価値があるだろう。詳細な条件や対象店舗は公式サイトで確認できる。