井ノ原快彦の50歳を佐藤勝利や土屋太鳳がサプライズ祝福！共演者に囲まれ笑顔で放った「懸命に生きていればご褒美がある」に共感の嵐

【写真】ドラマ『ボーダレス』共演者に囲まれ、笑顔が溢れる50歳になった井ノ原快彦

井ノ原快彦が自身のInstagramを更新。出演中のテレビ朝日系ドラマ『ボーダレス～広域移動捜査隊～』で共演中のtimeleszの佐藤勝利や土屋太鳳らに囲まれた集合ショットを投稿した。

■井ノ原「これからの人生。大好きな仲間が増えた。」

5月17日に50歳の誕生日を迎えた井ノ原。現在放送中のドラマ『ボーダレス～広域移動捜査隊～』のキャストとスタッフがサプライズ祝福を敢行した。

井ノ原は「ボーダレスのメンバーからお誕生日お祝いしてもらいました！ 特捜9のメンバーからも誕生日のメッセージたくさんもらった！」と興奮気味に報告。続けて「去年はこの場所で特捜の打ち上げをしたんだなぁ。1年は早い」とこれまでの歩みを回顧した。

さらに、「今年は太鳳ちゃんと勝利が誕生日を企画してくれました。50歳。これからの人生。大好きな仲間が増えた。人生いろいろありますが、懸命に生きていればご褒美がある」というコメントと共に、集合ショットを披露した。

公開されたのは、井ノ原やキャストたちの写真が贅沢にあしらわれた特製のバースデーケーキを前に、鮮やかな花束を抱える白シャツ姿の井ノ原。弾けるような満面の笑みが印象的だ。その井ノ原を中心に、サプライズの大役を見事に果たした佐藤勝利と土屋太鳳が赤いハートのバルーンを手にしている。井ノ原の横には優香が寄り添い、後列には松谷鷹也、横田栄司、田中幸太朗、今野浩喜ら豪華キャスト陣が並んでいる（1枚目）。さらに、“HAPPY BIRTHDAY”のバルーンをバックにした私服での集合ショットも公開した（2枚目）。

井ノ原は「3枚目のデニムの長いジャケットは勝利からいただいたセルビッチデニムのジャケット。これいい！」と、着用しているデニムジャケットが佐藤からのプレゼントだと明かし、佐藤の肩に腕を回した親密2ショット（3枚目）も披露。また「4枚目は駆けつけてくれた森本千絵ちゃんとプロデューサーの服部さん。3人とも50歳になりたてコンビ！それを勝利が撮ってくれました」と、撮影している佐藤の姿も含めた4ショット（4枚目）、横田と佐藤が井ノ原を挟んだ様子（5枚目）、井ノ原のソロショット（6・7枚目）、“井ノ原快彦さん Happy Birthday 50”という文字と井ノ原の写真を使ったケーキのプレートを捉えた写真まで。

そして「最後の写真は特捜9のみんなにもらった椅子。テーブルは改造しました。みんなのサイン入りです」と、ドラマ『特捜9』のチームから贈られたサイドテーブル付きのディレクターズチェアも紹介。

この投稿に対して、企画者である佐藤が「喜んでいただけてたら嬉しいです 記念すべき50歳！！本当におめでとうございます！！」と改めて誕生日を祝福するコメントを寄せた。SNSには「素敵な写真」「みんなに愛されてますね」「愛が溢れてる」「太鳳さんと勝利くんのお誕生日企画素晴らしすぎる」という声が続々と集まっている。

■写真：『ボーダレス』共演者に囲まれ、笑顔が溢れる50歳になった井ノ原快彦