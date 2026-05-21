シント=トロイデンのMF山本理仁がフライブルク移籍か

ベルギー1部シント=トロイデンのMF山本理仁にドイツ1部フライブルク移籍の可能性が浮上している。

完全移籍で両クラブは合意に達しており、取引の成立は間近に迫っているようだ。

山本は2023年にガンバ大阪からシント=トロイデンへ期限付き移籍し、翌年に完全移籍。ベルギーで経験を積んできた。2024年にはパリ五輪にも出場した。

シント=トロイデン加入から2シーズンは無得点だったが、今季はリーグ戦でプレーオフも含め36試合に出場して5得点6アシストと得点に絡む機会を増やし、3位と躍進したチームを支えた。

ベルギー人ジャーナリストのサシャ・タボリエリ氏は自身のXで山本のフライブルク移籍について投稿。「シント=トロイデンとドイツのクラブ（フライブルク）は完全移籍で合意に達した。選手側といくつかの詳細を詰める必要があるが、取引完了は近い」と報じた。

フライブルクには日本代表MF鈴木唯人が所属しており、ブレーメンでプレーするGK長田澪（ミオ・バックハウス）の加入の可能性も伝えられている。今季はヨーロッパリーグで決勝までコマを進め、ブンデスリーガでは7位で来季のヨーロッパ・カンファレンスリーグプレーオフの出場権も手にした。

24歳の山本はベルギーからドイツのルートでステップアップを果たすことになりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）