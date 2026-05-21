「具合はいいけど精神的にもうダダ下がりよ。だって働きたくないんだもん」

こう話したのはマツコ・デラックス（53）。5月11日放送のバラエティ番組『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）に出演し、休養から復帰した心境を明かした。

マツコは2月、首の脊髄が圧迫される頚椎症性脊髄症のため緊急手術を受け、約2カ月間休養。しかし復帰後は何かと後ろ向きな発言が目立っており……。

「以前からマツコさんは『（引退のタイミングを）ずっと考えてる』と話していましたが、復帰した番組でも『労働意欲がわかなくて』『今日も1時間前からバックレてやろうかと』と言うなど、一層士気がダウン。『夜ふかし』でも“逃げたい”と言っていましたね。

子どもはおらず、自分ひとりの生活を維持するだけだというマツコさんは、“これ以上働く意味がわからない”のだといいます」（スポーツ紙記者）

しかしそれでもすぐには辞めない理由が。

「マツコさんは現在5本のレギュラー番組を抱えており、突然引退などしたら共演者やスタッフに多大な迷惑がかかると自覚しています。

もし辞めるとしても、影響は最小限に留められるようにしっかり調整できるタイミングを探るでしょう」（芸能関係者）

そこでマツコは、少しでも気持ちを盛り上げるために生活にある変化を取り入れていた。

「復帰後のマツコさんは、仕事の移動用の車が変わっていました。国産車のなかでは最上位クラスのもので、官公庁や皇室でも使われているのと同じ車種。約2千500万円以上する超高級車です。

仕事用にこの車を選んだタレントはマツコさんが史上初ではないでしょうか」（前出・芸能関係者）

実は車好きのマツコ。テレビでフランスのル・マン24時間レースを観戦したり、共演者から買い替えの相談を受けたりするほど詳しいとか。

「マツコさんの新車はドアが通常よりも大きく開くため、乗り降りがしやすいそう。また後部座席はリクライニングもでき、乗り心地は抜群なのだとか。

実はマツコさんは歩くスピードがかなりゆっくりで、まだ体に気を使っている部分はあるのかもしれません。ですがそんな状況でもこの新車なら快適に過ごせます。

断酒していたそうですが、また飲み始めて“ビールで3リットル”と豪語していました。“景気づけ”なのでしょう」（前出・芸能関係者）

5月5日放送の『マツコの知らない世界』（TBS系）では、「今ちょうど引っ越し中でね」とも話している。

「まだ引っ越し作業中のようですが、これも気分転換のひとつだといいます」（前出・芸能関係者）

デラックスな環境で、無気力の日々を乗り切りたいーー。