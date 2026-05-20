Makuakeで5月30日まで公開中のプロジェクトが、記事執筆時点で5億円を越える応援購入額を達成しているスマートグラス「Rokid スマート AIグラス」（以下Rokidグラス）のレビューをお届けします。

ディスプレイとカメラを搭載するスマートグラス

Rokidグラスは、ウェーブガイドによりメガネをかけた状態で空間に文字や地図などのデジタル情報を表示できるディスプレイと、正面左側のレンズ横にソニー IMX681センサー内蔵で1200万画素、視野角109°で写真や動画が撮影できるカメラを搭載するスマートグラス。本体は約49gと軽量で、1日中快適に装着できます。スタンバイ状態で24時間、最大8時間の連続使用に対応。20分で約80％まで充電できる急速充電に対応します。

GPT-5やGeminiなど複数のAIモデルを搭載し、「Hi, Rokid」と話しかけることでAIアシスタントが起動。一般のAIアシスタントのように質問に回答してもらえる他、目的地を話してリアルな視界にナビを表示する「ナビゲーション」、話しているスピードと内容に合わせてスピーチ原稿を表示する「テレプロンプター」、アイデアやスケジュールを音声で記録する「ノート」、会話内容から議事録を自動生成する「会議メモ」といったAI機能が音声ベースで利用できます。これらメニューは専用アプリ「Hi Rokid」から設定や実行が可能。

音声だけでなく、カメラも入力デバイスとして利用できるマルチモーダルなAIアシスタントとして活用できるのが大きな特徴です。視界にあるものについて質問すると、対象を認識して回答してくれます。

上野公園をお散歩してみた

カメラとカメラ機能を使ったAIアシスタントを体験するために、Rokidグラスを装着して上野公園をお散歩してみました。

写真や動画を撮影してみましたが、いずれも色鮮やかで解像感があり、なかなかの仕上がり。カメラでの撮影はテンプル上部のボタンを押すか、「写真を撮って」「動画を撮って」「カメラを止めて」と、音声操作によりハンズフリー撮影ができます。

その日の天気を聞いてみたり、目の前に見えている建物について聞いてみたところ、「今日は晴れで、現在の気温は28℃です」「上野動物園の弁天門です」と、音声と文字情報で回答してくれました。視界の対象を認識するときに、カーソルが対象にフォーカスしてキャプチャーする演出が未来感あって楽しい。

「上野松坂屋までナビゲーションして」と話しかけると、ルートと地図などを表示しながら音声で案内してくれます。

ディスプレイとカメラを搭載することで、未来のガジェット感を満喫できるスマートグラスのRokidグラス。Makuakeの応援購入プロジェクトは5月30日まで公開中で、グラス単体で18％OFFとなる8万9990円（税込）のコースなどが選択できます。

Makuake｜オフライン翻訳＆見て聞くだけで 字幕×音声 解説｜Rokid スマートAIグラス｜Makuake（マクアケ）