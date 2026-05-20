¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡¡G1Á´ÆüËÜ²¦ºÂ·èÄêÀï¡ÛÃæÅç¹§Ê¿¡¡È×ÀÐ¤ÎÆ¨¤²¤Ç3Ç¯2¥«·î¤Ö¤ê9ÅÙÌÜ¤ÎG1À©ÇÆ
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤ÎG1¡ÖÁ´ÆüËÜ²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡³«Àß74¼þÇ¯µÇ°¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â1200Ëü±ß¡Ë¤Ï20Æü¡¢12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£1¹æÄú¤ÎÃæÅç¹§Ê¿¡Ê46¡áÊ¡°æ¡Ë¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢2023Ç¯3·î30Æü¤Î»°¹ñ69¼þÇ¯µÇ°°ÊÍè¤È¤Ê¤ë9ÅÙÌÜ¤ÎG1Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2Ãå¤ÏÀÐÌîµ®Ç·¡¢3Ãå¤Ï°ðÅÄ¹ÀÆó¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢6Æü´Ö¤ÎÁíÇä¤ê¾å¤²¤Ï79²¯4858Ëü6900±ß¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤Î75²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤ÆÀ¹¶·¤Î¤Þ¤ÞËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡ÃæÅç¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎG1¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¾Ð´é¤òºé¤«¤»¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤ÏÄ«¤«¤é¶¯¤á¤Î¥Û¡¼¥à¸þ¤«¤¤É÷¤¬¿á¤¯¿åÌÌ¡£°ìÈÌÀï¤Ç5ÅÙ¤Î3Ï¢Ã±Ëü½®·ô¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢·è¤·¤Æ¥¤¥óÍÍø¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤Î®¤ì¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹Á°¤Ï¡ÖÆÃ·±¤«¤éÎµ¤Á¤ã¤ó¡ÊÊöÎµÂÀ¡Ë¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Ï°ð¤Á¤ã¤ó¡Ê°ðÅÄ¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤òÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼ã´³¤ÎÉÔ°Â¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µÕ¤Ë¡Ö¤¤¤¤¶ÛÄ¥´¶¤Ç¤¤¤±¤¿¡×¤ÈËÜÈÖ¤Ç¤Ï¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ09¤ÎÆ§¤ß¹þ¤ß¡£1¥Þ¡¼¥¯¤ò¡Ö²ó¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¡Êº¹¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡Ë¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·Âç¾æÉ×¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥Ð¥Ã¥¯Áá¡¹¤ËV³Î¿®¤¹¤ëÈ×ÀÐ¤Î¥¤¥óÀï¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Àá´ÖÄÌ¤·¤Æ°ÂÄê¹ÒÀ×¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£ÂçÇÔ¤Ê¤¯Ãå½ç¤ò¤Þ¤È¤á¡¢Í½ÁªÆÀÅÀÎ¨¤Ç¤ÏÊö¡¢¾åÛêÄª¿ó¤È¤ÎÆ±Î¨¥È¥Ã¥×¤Ê¤¬¤é¾å°ÌÃå½ç¤Îº¹¤Ç¼ó°ÌÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£5ÆüÌÜ¤Î½àÍ¥¾¡Àï¤Ç¤â¥¤¥óÂ®¹¶¤ò·è¤á¤Æ¡¢Äº¾å·èÀï¤Î¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÁêËÀ48¹æµ¡¤Ë¤â¡Ö¤³¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤·Â¤ÏÁ´Éô¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤¿¡£¤³¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¡¢Ìó3Ç¯2¥«·î¤Ö¤ê¤ÎG1V¤ò¤¿¤°¤ê´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍ¥¾¡¤Çº£Ç¯¤Î³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï3764Ëü±ß¤È¤·¡¢11°Ì¤Þ¤ÇÉâ¾å¡£¤¿¤À¡¢º£Ç¯SGÀïÀþ¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÄÌç¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ê6·î23¡Á28Æü¡Ë¤Î¤ß¡£¡Ö¤Þ¤À¥Õ¥é¥¤¥ó¥°µÙ¤ß¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àè¡¹¤Î¤³¤È¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï°ìÀï°ìÀï¤·¤Ã¤«¤êÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£¼¡Áö¤ÎÄÅG3¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥ê¡¼¥°Âè1Àï¡Ê5·î29Æü¡Á6·î3Æü¡Ë¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤êÃÏ¤ËÂ¤òÉÕ¤±¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡þÃæÅç¡¡¹§Ê¿¡Ê¤Ê¤«¤¸¤Þ¡¦¤³¤¦¤Ø¤¤¡Ë1979Ç¯¡Ê¾¼54¡Ë11·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡°æ¸©½Ð¿È¤Î46ºÐ¡£Ê¡°æ»ÙÉô½êÂ°¤Î84´üÀ¸¡£99Ç¯5·î12Æü¤Ë»°¹ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2001Ç¯8·î27Æü¤Î¹¾¸ÍÀî¤Ç½éÍ¥¾¡¡£ÄÌ»»1943¾¡¡¢283Í¥½Ð64V¡Ê¤¦¤ÁSG¤Ï10Ç¯½»Ç·¹¾¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ê¤É2V¡¢G1¤Ï9V¡Ë¡£Æ±´ü¤Ï¸Å·ë¹¨¡¢ËÙÇ·ÆâµªÂå»Ò¡¢ÃæÂ¼ÍÍµ¡¢³Þ¸¶Î¼¤é¡£1¥á¡¼¥È¥ë60¡£·ì±Õ·¿AB¡£