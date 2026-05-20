「日プ新世界」パク・シヨン、手書きの日本語練習ノート公開でツッコミの声相次ぐ「言葉のチョイスが天才」「誰から教わったの？」

「日プ新世界」パク・シヨン、手書きの日本語練習ノート公開でツッコミの声相次ぐ「言葉のチョイスが天才」「誰から教わったの？」