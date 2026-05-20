「パドレス４−５ドジャース」（１９日、サンディエゴ）

ドジャースが劇的な逆転勝利で首位の座を奪回。九回にアンディ・パヘズ外野手が決勝犠飛を放ったが、フレディ・フリーマン内野手が絶賛を惜しまなかった。

「今まで見た中で、最も素晴らしい打席の一つだ」。フリーマンはベンチに戻ってきたパヘズにこう伝えたという。九回１死三塁、絶対守護神のミラーから懸命に粘った。そして浮いてきたボールをきっちりライトへはじき返し、三塁走者の代走・コールが鮮やかに生還。パドレスベンチがチャレンジを繰り出すも判定は覆らなかった。

フリーマンはグラウンドインタビューで「みんなにあの打席をじっくり分析してほしいくらい。９５マイルを打つのも難しいですし、１００マイルならなおさら。１０２マイルを打つなんて最も難しいことだと思う」と語り、「彼はスライダーや速球をファウルにして粘り、すべての球に対応していた。私がこれまでに見た中で最高と言える打席の一つだった」と称賛を惜しまなかった。

自らも初回に先制２ラン、六回に同点ソロを放って逆転勝利に貢献。「きょうは感覚がよかった。この感覚を明日にもつなげたい」と語っていた。