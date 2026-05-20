高速データ転送に対応した「テザープロ オプティマ」にロック付き延長ケーブル ICチップ搭載でテザー撮影をアシスト 19.2mまでの延長も
TetherPro Optima 10G USB-C Locking Extension Cable（4.8m）とTetherPro Optima 10G USB-C Straight to Right Angle（51cm）の組み合わせ例
銀一株式会社は、TetherProブランドのUSB Type-Cケーブルにロック付きの延長ケーブルを追加。5月26日（火）に発売する。
カメラとPCを接続するテザー撮影に特化したTetherProの製品。内部にICチップを搭載することで、長距離伝送時でも10Gbpsのデータ転送速度を安定して維持できるようになった。また、データ接続での不安要因となる電力供給機能を排除したことで、カメラとの安定した接続が期待できる。
データ転送は一方向のみで、カメラ側とPC側の端子は固定。端子付近には、接続先がわかりやすいようにカメラマークとPCマークが描かれている。
1m、1.8m、3m、4.6m、9.4mを用意。ケーブル両端のコネクターがいずれもストレートなタイプと、片方にL型（ライトアングル）プラグを採用した2種類を展開する。トレードカラーのオレンジに加え、ブラックもラインアップ。
TetherPro Optima 10G USB-C Locking Extension Cable（4.8m）
最大10kgの負荷に耐える独自のSecureLockシステムを搭載し、撮影中の不意なケーブル抜けを防ぐ延長ケーブル。オレンジ色のインジケーターによりロック状態を視認できる。
ケーブルは最大19.2mまでの延長に対応する。
カラーバリエーションはブラックとオレンジ。
ブラック
オレンジ
オレンジ色のインジケーター全長：4.8m 価格：1万2,760円
TetherPro Optima 10G USB-C Straight to Right Angle（51cm）
カメラ接続側にL型プラグを採用した長さ51cmのショートタイプのUSB Type-Cケーブル。
外部カメラモニターへのデータ転送や、iPadなどとのテザー接続での利用を想定している。
ケーブル本体には、ねじれや衝撃に強い構造を採用した。全長：51cm 価格：3,190円
Cord Protect Weatherizer
USB Type-CケーブルやACケーブルなどの接続部を保護するケーブルカバー。
屋外撮影での使用を想定しており、延長接続部を固定することで、不意の抜け落ちを防止する。
本体には耐UV性プラスチックを使用。雨、みぞれ、氷、砂などから接続部を保護する4層構造のゴムシーリングを採用する。
また、IP44およびNEMA 250-3Rに準拠した防水・保護性能を備える。外形寸法：6×17cm 重量：130g 価格：2,200円