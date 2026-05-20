TetherPro Optima 10G USB-C Locking Extension Cable（4.8m）とTetherPro Optima 10G USB-C Straight to Right Angle（51cm）の組み合わせ例

銀一株式会社は、TetherProブランドのUSB Type-Cケーブルにロック付きの延長ケーブルを追加。5月26日（火）に発売する。

カメラとPCを接続するテザー撮影に特化したTetherProの製品。内部にICチップを搭載することで、長距離伝送時でも10Gbpsのデータ転送速度を安定して維持できるようになった。また、データ接続での不安要因となる電力供給機能を排除したことで、カメラとの安定した接続が期待できる。

データ転送は一方向のみで、カメラ側とPC側の端子は固定。端子付近には、接続先がわかりやすいようにカメラマークとPCマークが描かれている。

1m、1.8m、3m、4.6m、9.4mを用意。ケーブル両端のコネクターがいずれもストレートなタイプと、片方にL型（ライトアングル）プラグを採用した2種類を展開する。トレードカラーのオレンジに加え、ブラックもラインアップ。

TetherPro Optima 10G USB-C Locking Extension Cable（4.8m）

最大10kgの負荷に耐える独自のSecureLockシステムを搭載し、撮影中の不意なケーブル抜けを防ぐ延長ケーブル。オレンジ色のインジケーターによりロック状態を視認できる。

ケーブルは最大19.2mまでの延長に対応する。

カラーバリエーションはブラックとオレンジ。

ブラック

オレンジ

オレンジ色のインジケーター

TetherPro Optima 10G USB-C Straight to Right Angle（51cm）

全長：4.8m 価格：1万2,760円

カメラ接続側にL型プラグを採用した長さ51cmのショートタイプのUSB Type-Cケーブル。

外部カメラモニターへのデータ転送や、iPadなどとのテザー接続での利用を想定している。

ケーブル本体には、ねじれや衝撃に強い構造を採用した。

Cord Protect Weatherizer

全長：51cm 価格：3,190円

USB Type-CケーブルやACケーブルなどの接続部を保護するケーブルカバー。

屋外撮影での使用を想定しており、延長接続部を固定することで、不意の抜け落ちを防止する。

本体には耐UV性プラスチックを使用。雨、みぞれ、氷、砂などから接続部を保護する4層構造のゴムシーリングを採用する。

また、IP44およびNEMA 250-3Rに準拠した防水・保護性能を備える。

外形寸法：6×17cm 重量：130g 価格：2,200円