【三国志BOND】 2026年夏 発売予定 Steam版国内販売価格：800円 プレイ人数：1～2人（オンライン対戦対応）

ゲラッパは、PC（Steam/Windows）用デッキ構築型ローグライト軍勢バトル「三国志BOND」を2026年夏に発売する。Steam版の国内販売価格は800円。

本作は、デッキ構築型ローグライト軍勢バトルで、「三国志大戦」シリーズや「チェインクロニクル」などでも知られる西山泰弘氏が手掛ける新作ゲーム。アクション操作や課金強化要素を一切排除し「純粋な頭脳戦」を追求した意欲作となっている。

“集めた武将（ダチ）と、天下（てっぺん）獲ろうぜ！”「三国志BOND」ゲーム概要

【三国志BOND プロモーションビデオ】【三国志BOND 概要説明ビデオ】

「三国志BOND」は、三国志の武将たちを率いて戦うデッキ構築型ローグライト軍勢バトル。アクション操作や反射神経、そして「Pay to Win（課金による強さ）」要素を一切排除し、800円の買い切りで、完全にフラットな条件の戦場を実現している。

プレーヤーは軍師と共に、ランダムに提示される武将を「登用」し、戦場に「陣形を構築」して、相手の戦略を読み合う。1試合わずか10分の戦場で競うのは、純粋な思考力のみ。運ではなく実力でねじ伏せるという、知的対戦ゲームとなっている。

本作の6つの魅力・特徴

（1）毎回異なる戦略が生まれる「完全ドラフト制」

本作では、決まりきった「テンプレ陣容」や攻略サイトの最適解は通用しない。毎局ランダムに提示される武将から選び抜く完全ドラフト制が、毎回まったく異なる戦略を生み出す。限られた選択肢の中から、その局に最も適した武将を見極めて登用し、刻一刻と変わる戦況に対応することが求められる。

（2）史実を超えた「至高の絆（BOND）」を結べ

集めた武将たちの組み合わせが戦局を劇的に変える。武将同士の相性やスキルを見抜き、強烈なシナジー「BOND（絆）」を発動させよう。史実を無視したドリームチームを結成し、誰も予測できない独自のコンボで敵の盤面をひっくり返す興奮が、本作の醍醐味。

（3）100名以上の完全新規描き下ろし武将

多数の気鋭イラストレーターによって魂が込められた、100名以上の完全新規描き下ろし武将が登場する。なお、今後アップデートにより順次追加予定。美麗かつ熱量あふれるビジュアルが、血沸き肉躍る三国の戦場をさらに熱く彩る。

（4）アクション要素ゼロ。完全公平な純粋頭脳戦

戦闘に複雑な操作は一切不要。課金強化もない。すべてのプレーヤーが完全に同じ条件で戦う「純粋な頭脳戦」を実現。配置・陣形・スキル発動タイミングを計算し尽くした最適解で大軍勢をコントロールしていく。

（5）10分で決着する「同期・非同期」2つの対戦モード

リアルタイムで熱い読み合いを競う「同期対戦」と、全国の猛者の陣容に自分のペースで挑む「非同期対戦」の2つのモードを搭載。長時間の拘束や面倒なレベリングは一切なく、1マッチ10分で濃密な戦略戦が完結する。

（6）盤面を越えた「絆」。全世界の君主と頂点（てっぺん）を争え

武将だけでなく、プレーヤー同士の「絆」を紡ぐSNSコミュニティや、真の覇者を決める公式大会も展開予定。日本、アジア、英語圏を巻き込んだグローバルマッチングで世界中の君主たちとシノギを削り、知略1つで世界の頂点に君臨する熱狂を味わえる。

【武将カードデザイン】

曹操

張春華

劉備

孫堅

張角

グローバル展開

Steamにて日本語・中国語（簡体字・繁体字）・英語での提供を予定しており、日本のみならずアジア・欧米のマーケットに向けて広く展開される。中国・台湾・香港・英語圏向けには、各地域のプレーヤー文化に合わせたローカライズコピーを用意。「正統派ストラテジー」という訴求を各地域に合わせて展開し、グローバルなファン獲得を目指すとしている。

「BitSummit PUNCH（ビットサミットパンチ）」へ出展決定

5月22日から24日に、京都市勧業館みやこめっせにて開催される「BitSummit PUNCH」へ出展。「『三国志BOND』オリジナルグッズ」の配布も予定されている。なお数量無くなり次第終了となる。

また、5月22日12時から5月26日18時まで本作の「Steam PlayTest」（プロトタイプテスト）が実施される。「BitSummit PUNCH」の会場に行けない人でも、同日よりオンラインでの先行プレイが可能。

【BitSummit PUNCH（ビットサミットパンチ）】

開催日：5月22日～24日

会場：京都市勧業館みやこめっせ（京都市左京区岡崎成勝寺町9-1 二条通東大路東入）

Steam PlayTest：5月22日12時～5月26日18時 実施予定

□「BitSummit PUNCH（ビットサミットパンチ）」のページ

※画像は開発中のゲーム画面。