パランティア、OpenAI、アンソロピック…巨大AI企業が客の会社にエンジニアを送り込む“真の狙い”。あなたの仕事を「楽にするため」ではない恐怖

パランティア、OpenAI、アンソロピック…巨大AI企業が客の会社にエンジニアを送り込む“真の狙い”。あなたの仕事を「楽にするため」ではない恐怖