タレントのビビる大木と矢作兼がＭＣを務めるテレビ東京系「家、ついて行ってイイですか？」が１７日放送された。

劇団ひとりがゲスト出演。「鬼嫁」だというラーメン屋夫婦の出産に関する映像を見た後に、タレントで妻の大沢あかねの出産エピソードを披露した。

矢作から「立ち会った？」と聞かれたひとりは、「立ち会った、立ち会った」と返答。「俺、すごいカメラ回した。入院してからだから、６時間ぐらい回して。インタビューも何回も撮って。それを３分くらいに編集して」と回想した。

Ｎｅｔｆｌｉｘ映画「浅草キッド」などで監督経験を持つひとりだけに、プロの技術を発揮して感動ＶＴＲを仕上げる形となったが、「そしたら、奥さんが『私、プライベートでもこんなにカットされんの？』って」と衝撃の反応を告白。６時間撮影から出来上がった３分の映像に、「テンポ出したかったから」とこだわりを強調するも、大木からは「フルバージョンでいいじゃない！」とツッコまれていた。

ひとりと大沢は２００９年２月に結婚。１０年９月に長女、１６年７月に長男、１９年３月に次女が誕生している。