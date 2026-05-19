◆京滋大学野球春季リーグ戦 ▽第７節１回戦 花園大３―１佛教大（１９日・わかさスタジアム京都）

勝ち点４のチーム同士が激突した優勝決定カードは、花園大が先勝して開幕９連勝で６季ぶりの優勝に王手をかけた。

花園大のエース右腕の森田大翔（４年＝京都国際）が５安打１失点で５勝目を上げた。スライダー、チェンジアップなどを多彩な変化球を駆使して６回まで２安打無失点に抑えた。７回に同点に追い付かれたが、味方が９回に２点を援護。その裏のピンチもしのぎきった。

最速１５０キロだが、春先に腰痛で調整が遅れたことも影響したのか、最速は５キロ減。球速が戻らないことで考え方を変えた。「真っすぐが悪かったら変化球で勝負する」。現状の自分と向き合い、腕を振った。「このシーズン、エースの自覚を持って、自分が抑えるというよりもチームを勝たせるピッチングができた」と話した。

“魔球”も解禁した。森田いわく「カーブとスライダーの中間で縦回転で落ちるボール」。キャッチボールからヒントを得て自己流で生み出したボールを、このリーグ戦では全く投げずに封印していた。佛教大対策として、この試合から解禁。ブルペンで捕手に球種を伝えるために何となく名付けた名前は「りんご」。木から落ちるりんごを見て万有引力を発見したニュートンにちなんだかどうかは分からないが、一度浮き上がって急速に落ちる魔球を、この日は約１０球投げた。「バッターも戸惑っていたように見えた。空振りも取れたし、打たれなかった」と胸を張った。

昨年のエースだった楽天ドラフト１位の藤原聡大から影響を受けた。「エースとしての振る舞いを背中で教えてもらいました」。今でも頻繁に連絡を取るという。藤原は秋に急成長してドラ１になった。「藤原さんも『秋が一番大事やぞ』と教えてくださったので、春に結果を出して、秋に数字を求めていきたいです」。まずは６季ぶりの優勝を成し遂げ、全日本大学野球選手権出場を目指す。