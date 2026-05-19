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YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【重要】この勉強が一番最強です。経営でめちゃくちゃ使えます。」を公開した。これまで延べ1万社以上に黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、8つの代表的な業種における特殊な簿記の仕訳パターンについて解説している。



動画内で市ノ澤氏は、簿記の仕訳には「この業種の人はこれを理解していないとヤバい」という特有のパターンが存在すると指摘。経営者として数字に強くなるために、建設業、運送業、宿泊業、飲食・サービス業などを例に挙げ、具体的なクイズ形式で講義を進めた。



例えば建設業では、1年以上の長期にわたる工事において、出来高に応じて売上を計上する「工事進行基準」や、まだ終わっていない工事に対する支出を資産として計上する「未成工事支出金」といった特殊な勘定科目が登場する。また、運送業における燃料代の仕訳では、ガソリンには消費税がかかるが、軽油に含まれる「軽油引取税」には消費税がかからないため、税抜経理の際には別々の処理が必要になるといった実務上の注意点を挙げた。



さらに、小売業で賞味期限切れの食材が出た場合は、売上に貢献していないため「仕入」をマイナスし、「廃棄損」という費用に振り替える処理が行われるなど、各業界ならではのルールを詳細に紐解いた。



最後に市ノ澤氏は「経営者は簿記の全てを理解する必要なんてないが、自分の業種に必要な要素は完全に理解しろ」と強調。自社の取引内容を正しく理解し、適切な会計処理を行うことが、無駄な税金を防ぎ、数字に強い経営者になるための必須条件であると結論付けた。