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YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「【罠だらけ草】断念JCB分割キャンペーン攻略とみずほ4.5万円還元の正体」を公開した。動画では、Vtuberのネコ山が現在開催中のポイ活キャンペーンについて、その実態と攻略の難しさを解説している。



ネコ山はまず、JCBカードの「分割払いへの変更でもれなくAmazonギフトカード合計最大16,000円分プレゼント」について言及。最大還元を受けるには40万円分のカード利用が必要なうえ、キャンペーン期間が2つに分かれており、前半の期間はすでに終了していると指摘した。さらに「手数料払わなきゃいけないんすよ」と述べ、分割手数料が還元額を圧迫するため、実質的なメリットが薄い攻略困難な案件であると明かした。



続いて、みずほ銀行の「積立投信Wハッピープラン」による最大4万5000円プレゼントの話題に移る。このキャンペーンは早期終了がアナウンスされたうえに、変更前後の条件が混在しており、利用者間で解釈が分かれている現状を紹介した。一方で、中電カミライズが提供する「カテエネBANK」のデビットカード利用で3500ポイントがもらえるキャンペーンについては、電子マネーへのチャージも対象になると推測し、au PAYなどへのチャージを活用した攻略法を提示している。



加えて、三菱UFJカードなどの利用で貯まる「グローバルポイント」が、2026年度に「エムットポイント」へ移行されることにも言及。新ポイントは「COIN+」を通じて銀行口座へ無料で出金可能になるため、使い勝手が劇的に向上する可能性を示唆した。また、SBI新生銀行の金利10倍キャンペーンについては、自身のアカウントに実際に3251円が着金したことを報告。「1円も使ってないですからね。お金を移動させといただけっすよ」と語り、確実な利益が得られる優良なキャンペーンであると評価した。



ポイ活には魅力的な還元額が並ぶ一方で、高い利用額の壁や手数料という落とし穴が潜んでいる場合がある。目先の金額にとらわれず、詳細な条件を慎重に確認し、自身の資産状況に合ったキャンペーンを取捨選択することの重要性を学べる動画となっている。