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気象予報士が解説「梅雨の走り」で大雨の恐れ 今週の天気と梅雨入りの見通し

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、YouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で「【梅雨の走り】今週は雨の日多い 大雨のおそれも｜週間解説 #週間予報 #梅雨 #梅雨の走り」と題した動画を公開した。動画では、2026年5月18日週の週間天気について、前線の影響により西日本から東日本を中心に「梅雨の走り」となる見通しを解説している。



動画の前半では、地域別の週間予報を紹介。19日にかけては晴れて気温が上がり、新潟や長野では30度以上の真夏日が予想されている。しかし、20日以降は前線の影響で曇りや雨の日が多くなるという。一方で気温は平年より高く推移することから、松浦氏は「結構蒸し暑くなりそうですからね。熱中症ですとか食中毒、このあたりには十分に注意をしたほうが良さそうです」と視聴者に警鐘を鳴らした。



続いて、今週の大気の流れと雨の降り方について詳細に分析。日本付近に前線が停滞しやすく、特に20日から21日、23日から24日にかけてが雨のピークになると予測した。南西諸島から北上する低気圧や上空の気圧の谷の影響で、暖かく湿った空気が流れ込むためだ。雨雲の予想図を示しながら、21日に広い範囲で雨となり、24日には九州北部などで活発な雨雲がかかるとして、大雨への警戒を呼びかけた。



気になる梅雨入りのタイミングについては、今回の一連の雨の後に一旦晴れ間が戻ることから、気象庁の判断次第と前置きしつつも、今回は「梅雨の走り」にとどまり、その後に本格的な梅雨入りとなるのが「オーソドックスな感じになるかなと思います」との見解を示した。本格的な雨季を前に、日々の気象情報をこまめに確認し、事前の備えを進めておきたい。