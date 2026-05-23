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新作OW『NTE』は「都市生活」が魅力。アクションよりも「タワマンで夜景を眺める」都会生活シミュレーターとしての尖った個性に注目

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ゲーム系YouTubeチャンネル「ナカイドのゲーム情報チャンネル」が、「【30時間感想】アクションは普通、都市生活は唯一無二。事前登録3500万の新作OWを解説【NTE: Neverness to Everness】」を公開した。同氏は、事前登録者数3500万人を誇る新作オープンワールドアクションゲーム『NTE: Neverness to Everness』を約30時間プレイし、「金持ちの都会生活シミュレーター」としての特異な魅力を解説している。



ナカイド氏は、同作のアクション部分について「ぶっちゃけ普通」と率直に評価。キャラクターを切り替えてコンボを繋ぐシステムは、既存の作品でよく見る作りだとしつつも、ガチャを引かなくても手に入る主人公が「実は最強」であり、課金圧が緩い設計であることを指摘した。



一方で、同作の最大の魅力を「都市生活シムとしての強い個性」だと断言する。高級車で街を爆走する様子や、タワマンの高層階でプールに入って夜景を眺めるプレイ映像を交えながら、「都会で1から成り上がって、最終的に高級タワマンに住む」というリッチな暮らしが楽しめる点を高く評価した。



ただし、独自のチューニング不足も指摘している。道端の障害物を壊しただけで警察に追われる「指名手配フラグの軽さ」や、「車のオート運転がない」ことを挙げ、「気楽にドライブを楽しむ体験にならない」と、核となる都市生活の面白さを阻害しているとして改善を求めた。



最後にナカイド氏は、同作が既存のアニメ調オープンワールドの枠を超え、都市生活シムとのハイブリッドで挑む「独自路線のチャレンジ」であると分析。「海外企業のギャンブルチックな思い切った意思決定って面白い」と称賛を贈った。従来のアクション要素だけでなく、仮想空間での自由な都市生活に魅力を感じるかどうかが、本作を楽しむための重要な視点となりそうだ。