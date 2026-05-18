温泉街を練り歩く神輿に、沿道から約60トンのお湯を浴びせかける神奈川県湯河原温泉の「湯かけまつり」。ただでさえ絵面の強い伝統行事に、今年も筋肉紳士集団「ALLOUT」がふんどし姿で参戦します。

披露されるのは「筋肉盆踊り」に「お姫様抱っこ撮影会」、そしてマッチョたちにお湯をかけるパフォーマンス。温泉、神輿、60トンのお湯、そこに筋肉。情報量の多さで、すでに少しのぼせそうです。

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「湯かけまつり」は、神輿が温泉街を練り歩く中、沿道の観客が温泉の湯を浴びせかける湯河原の名物行事です。沿道には温泉の湯が入った約1000個の樽と、約5000個の湯桶を用意。使用されるお湯は約60トンにのぼります。

担ぎ手は当然びしょ濡れ。お湯をかける観客も、かけられる担ぎ手も笑顔になるという、平和なのに絵面だけ見るとかなり豪快なお祭り。

起源は江戸時代にさかのぼります。湯河原の温泉は効能が高いとされ、樽に詰めて大名家や御用邸へ献上されていました。その出発に際し、道中の安全を祈願してお湯をかける御祓いが行われていたといい、現在の「湯かけまつり」はこれを再現したものとされています。

そして、ここ数年はそこに“ふんどし姿のマッチョ”が加わるのも恒例。文字通り、マッチョたちが一肌脱いで祭りを盛り上げます。

参加する「ALLOUT」は、全国各地に500名以上のマッチョをネットワークするマッスルパフォーマンス集団。イベントや地域PRなどに出演し、鍛え上げられた体を武器に、各地で筋肉を届けています。

当日は万葉公園入口広場で、フィットネスと盆踊りを組み合わせた「筋肉盆踊り」を披露。さらにお姫様抱っこ撮影会や、マッチョにお湯をかけるパフォーマンスも予定されています。

温泉街、神輿、60トンのお湯、そしてマッチョが彩り（？）を添える「湯かけまつり」は5月23日に開催。神事は18時10分から万葉公園入口広場で行われます。

マッスルパフォーマンスは19時20分から万葉公園入口広場で実施予定。神輿パレードは19時30分に町立湯河原美術館を出発し、21時頃に泉公園へ到着予定です。

なお、参加する場合は濡れてもよい服装がよさそうです。筋肉を見るだけのつもりでも、気づけばお湯とふんどしマッチョの射程圏内に入っている可能性があります。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026051806.html