IVE・ウォニョン、女優キム・ジウォンとの“密着ショット”公開「まさに美の暴力」「画面割れる」

IVE・ウォニョンと女優キム・ジウォンの2ショットが公開され、注目を集めている。

ウォニョンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】ウォニョン×キム・ジウォンの“密着ショット”「美の暴力」

公開された写真は、5月12日にソウル・広津区のビスタ・ウォーカーヒル・ソウルで開催されたジュエリーブランド「BVLGARI（ブルガリ）」のイベントで撮影されたものだ。

なかでも注目を集めたのは、キム・ジウォンとのツーショットだ。写真の中の二人は、高級ジュエリーに負けないほどの圧倒的なオーラを放ち、体を寄せ合いながらキュートな笑顔をカメラに向けている。

投稿を見たファンからは「美しすぎて画面割れる」「まさに美の暴力」「眼福です！」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ウォニョンInstagram）ウォニョン、キム・ジウォン​​​​

なお、ウォニョンとキム・ジウォンは、ともに「BVLGARI」のブランドアンバサダーを務めている。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

◇キム・ジウォン プロフィール

1992年10月19日生まれ。2010年にBIGBANGと共に携帯電話のCMに出演して話題を呼んだ。その後、韓国版『花ざかりの君たちへ』（2012年）、『相続者たち』（2013年）、『私が結婚する理由』（2014年）といったさまざまなドラマに出演。なかでも、2016年に放送されたドラマ『太陽の末裔』では美人軍医ユン・ミョンジュ役を好演して注目を集めた。