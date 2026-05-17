SVリーグ男子チャンピオンシップファイナル

バレーボールのSVリーグは17日、横浜アリーナで男子チャンピオンシップファイナル（決勝）の第3戦が行われ、レギュラーシーズン2位の大阪ブルテオンが同1位のサントリーサンバーズ大阪に3-0（25-22、25-20、25-18）でストレート勝ち。2連勝で2勝1敗とし、先勝を許しながら逆転で初優勝を飾った。今季限りで引退を表明した元日本代表のレジェンド・清水邦広に捧ぐ涙の戴冠となった。

第1戦に敗れ、後がない第2戦をフルセットの死闘でモノにした大阪B。勢いそのままにサントリーを飲み込んだ。ミゲル・ロペス、西田有志の2人を軸に第1セットから優位に展開。25-22で幸先よく先取すると、第2セットも25-20で連取。波に乗った大阪Bは第3セットも序盤で西田のサービスエースが炸裂し、最後も西田のサービスエースでストレート勝ちした。

歓喜の輪で涙を流した主将の西田は、優勝インタビューで「何よりも清水さんが引退するので、胴上げをしたい。ここで負けてはいけないと思っていたので、それが結果につながって良かったです」と言及。大先輩の清水への想いを明かすと、会場のファンももらい泣きした。

敗れたサントリーは先勝しながら連敗で、SVリーグ連覇を逃した。イタリアリーグ1部・モンツァから移籍し、2シーズンを過ごした日本代表・高橋藍主将は今季限りでの退団を明かしており、有終の美を飾ることはできず。涙を流し、無念のサントリーラストマッチとなった。



（THE ANSWER編集部）