◆パ・リーグ 日本ハム３―６西武（１７日・エスコン）

西武が西口政権初、４０試合以上消化時点では１３５４日ぶりの首位に浮上した。

１点を追う７回、２死から１番・カナリオが左翼線への二塁打で出塁すると、２試合連続無安打とやや低空飛行気味だった２番・西川に代打・岸潤一郎外野手が送られた。その岸が、上原の初球外角１３７キロフォークを振り抜いた打球は、左翼ブルペンへ飛び込む逆転の今季１号２ラン。その後、２死一塁となってからは、４番・ネビンが２試合連続の７号２ランを放ち、この回一気に４点を奪った。

来日初登板となった右腕・ワイナンスは６回５安打６奪三振４四死球２失点で初白星。初回は３者凡退の立ち上がり。２回は右前安打、死球、四球で無死満塁としたが、得点は与えず。３回は１死一塁から上川畑に左翼線への先制適時二塁打を浴びる。２死三塁となってからは前日の同戦で決勝弾を放ったレイエスに左前適時打を打たれ、２点目を失った。

チームは試合前時点で首位・オリックスとゲーム差０・５の２位につけていた。首位は西口政権では初、４０試合以上消化時点では２２年９月１日（１２２試合消化時点）以来１３５４日ぶりとなった。