矢印だけじゃない！ 飛行機の「鼻」が示す方向の秘密

さて、いろいろな方向を向く飛行機マークですが、実はまず見かけることがない向きがあります。それは「真下」を向いた飛行機です。

【なにコレ!?】「どう見ても槍を持った人」な道路標識です（写真で見る）

道路標識の矢印には、手前側（こちら側）を示すために斜め下を指すものや、Uターンを示すものがありますが、案内標識で「真下」を向いた飛行機マークは、少なくとも現場の観察範囲ではめったに見かけない向きです。

その理由として「墜落を連想させるから」といった説明が語られることがありますが、公式な決まりとして理由がはっきりと記されているわけではないようです。

そのため、もし手前方向を指し示す必要がある場合でも、飛行機の機首は横（右または左）を向かせるなど、心理的な不安を与えないためのデザイン上の配慮がなされる例があるといわれています。

実際の標識でこうした細やかなデザインが見られるのは、利用者のわかりやすさと、安心感の両立を考えた結果だと言えるでしょう。

次に空港へ行くときは、ぜひ看板の中の「空を飛ばない飛行機」の向きをチェックしてみてください。そこには、ドライバーを迷わせないための無言のナビゲーションと、心理的な安心感への配慮が込められているのです。

「下向き」は見かけない？ 心理的な配慮とデザインの工夫

さて、いろいろな方向を向く飛行機マークですが、実はまず見かけることがない向きがあります。それは「真下」を向いた飛行機です。



飛行機が真下を向く案内標識はない？（画像：写真AC）



道路標識の矢印には、手前側（こちら側）を示すために斜め下を指すものがありますが、案内標識で「真下」を向いた飛行機マークは、少なくとも現場の観察範囲ではあまり見かけない向きです。

その理由として「墜落を連想させる」といった説明が語られることがありますが、公式な決まりとして理由がはっきりと記されているわけではないようです。

そのため、もし手前方向を指し示す必要がある場合でも、飛行機の機首は横（右または左）を向かせるなど、デザイン上の配慮がなされる例があるといわれています。

国土交通省が定める標識の基準において、機首の向きを厳格に指定する明文規定があるわけではありません。しかし、実際の標識でこうしたデザインが見られるのは、利用者のわかりやすさと、安心感の両立を考えた結果だと考えられます。

次に空港へ行くときは、ぜひ看板の中の「空を飛ばない飛行機」の向きをチェックしてみてください。

そこには、ドライバーを迷わせないための無言のナビゲーションと、心理的な安心感への配慮が込められていると考えられます。