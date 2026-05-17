スマホの電池が1日もたなくなってきました。「バッテリー交換」と「機種変更」では、どちらを選んだ方が得なのでしょうか？

スマホのバッテリーはなぜ劣化する？

スマホに使われているリチウムイオン電池は、充電と放電を繰り返すことで少しずつ劣化していきます。一般的な目安では500サイクル前後で劣化が進むため、毎日充電する使い方ではおおむね2～3年で「充電の減りが早い」と感じる人が増えるとされています。

バッテリーが劣化すると、電池持ちが悪くなるだけではありません。急に電源が落ちたり、本体が熱くなったりすることもあります。そのまま使い続けると、外出先で連絡が取れなくなるなど、不便を感じる場面が増えるでしょう。



バッテリー交換が向いている人の特徴

現在のスマホに動作面で大きな不満がなく、問題が主にバッテリーの劣化に限られるなら、バッテリー交換は有力な選択肢です。例えば、動作がスムーズで、アプリも問題なく使えている場合は、電池を交換するだけで快適さが戻る可能性があります。ただし、基板や他ハード故障がある場合はバッテリー交換で改善しないことがあるので注意しましょう。

メーカー正規やキャリアでのバッテリーの交換費用は、機種や保証の有無で幅がありますが、目安として1万円前後～2万円程度のことが多く、新規購入よりは負担を抑えやすい場合が多いです。

機種によっては多少高くなることもありますが、新しいスマホを買うよりは負担を抑えやすいでしょう。また、機種変更のようなデータ移行作業が不要な点もメリットです。写真やアプリ設定を移す手間が少ないため、「今のスマホをそのまま使いたい」という人には向いています。

ただし、5年以上前の機種では注意が必要です。メーカーのサポートが終了している場合、交換部品がないケースもあります。また、OS更新が止まっているスマホは、セキュリティ面で不安が残ります。



機種変更を選んだ方がよいケースとは？

次のような状態なら、機種変更を検討した方がよいでしょう。



・スマホの動作がかなり遅い

・アプリが頻繁に落ちる

・最新アプリが使えない

・画面割れなど他の不具合もある

・購入から5年以上経過している

この場合、バッテリーだけ交換しても、別の不具合が出る可能性があります。結果として、修理費用がかさんでしまうこともあります。また、最近のスマホは省電力性能が向上しており、以前より電池が長持ちしやすくなっています。カメラ性能や操作性も改善されているため、使い勝手が大きく変わるケースもあります。

価格が気になる人もいるかもしれませんが、最近は3万～5万円程度の比較的安いSIMフリースマホも増えています。電話やSNSが中心なら、十分実用的な性能を持つ機種も少なくありません。



あと何年使いたいかを基準に考えよう

バッテリー交換と機種変更のどちらが得かは、「あと何年使いたいか」で考えると判断しやすくなります。例えば、「あと1～2年使えれば十分」という場合は、バッテリー交換の方が費用を抑えやすいでしょう。

一方で、「今後も長く安心して使いたい」と考えるなら、機種変更の方が満足度が高くなる場合があります。スマホは毎日使うものなので、単純な価格だけでなく、快適さや安全性も重要です。今の使い方や不満点を整理しながら、自分に合った方法を選ぶことが大切です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー