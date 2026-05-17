岡山vs清水 スタメン発表
[5.17 J1百年構想リーグ WEST第17節](JFEス)
※14:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 52 濱田太郎
DF 6 大森博
DF 43 鈴木喜丈
DF 48 立田悠悟
MF 5 小倉幸成
MF 8 江坂任
MF 27 木村太哉
MF 41 宮本英治
MF 51 白井康介
MF 88 山根永遠
FW 98 ウェリック・ポポ
控え
GK 1 レナート・モーザー
DF 4 阿部海大
DF 26 本山遥
MF 28 松本昌也
MF 45 ブラウンノア賢信
MF 66 西川潤
FW 9 レオ・ガウショ
FW 40 河野孝汰
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之
[清水エスパルス]
先発
GK 1 沖悠哉
DF 5 北爪健吾
DF 15 本多勇喜
DF 25 マテウス・ブルネッティ
DF 51 住吉ジェラニレショーン
MF 6 宇野禅斗
MF 10 マテウス・ブエノ
MF 47 嶋本悠大
FW 9 オ・セフン
FW 21 松崎快
FW 38 高橋利樹
控え
GK 16 梅田透吾
DF 4 蓮川壮大
DF 28 吉田豊
DF 39 日高華杜
MF 17 弓場将輝
MF 81 小塚和季
MF 97 大畑凜生
FW 23 千葉寛汰
FW 29 アフメド・アフメドフ
監督
吉田孝行
※14:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 52 濱田太郎
DF 6 大森博
DF 43 鈴木喜丈
DF 48 立田悠悟
MF 5 小倉幸成
MF 8 江坂任
MF 27 木村太哉
MF 41 宮本英治
MF 51 白井康介
MF 88 山根永遠
FW 98 ウェリック・ポポ
控え
GK 1 レナート・モーザー
DF 4 阿部海大
DF 26 本山遥
MF 45 ブラウンノア賢信
MF 66 西川潤
FW 9 レオ・ガウショ
FW 40 河野孝汰
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之
[清水エスパルス]
先発
GK 1 沖悠哉
DF 5 北爪健吾
DF 15 本多勇喜
DF 25 マテウス・ブルネッティ
DF 51 住吉ジェラニレショーン
MF 6 宇野禅斗
MF 10 マテウス・ブエノ
MF 47 嶋本悠大
FW 9 オ・セフン
FW 21 松崎快
FW 38 高橋利樹
控え
GK 16 梅田透吾
DF 4 蓮川壮大
DF 28 吉田豊
DF 39 日高華杜
MF 17 弓場将輝
MF 81 小塚和季
MF 97 大畑凜生
FW 23 千葉寛汰
FW 29 アフメド・アフメドフ
監督
吉田孝行