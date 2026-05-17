[5.17 J1百年構想リーグ WEST第17節](JFEス)

※14:00開始

主審:福島孝一郎

<出場メンバー>

[ファジアーノ岡山]

先発

GK 52 濱田太郎

DF 6 大森博

DF 43 鈴木喜丈

DF 48 立田悠悟

MF 5 小倉幸成

MF 8 江坂任

MF 27 木村太哉

MF 41 宮本英治

MF 51 白井康介

MF 88 山根永遠

FW 98 ウェリック・ポポ

控え

GK 1 レナート・モーザー

DF 4 阿部海大

DF 26 本山遥

MF 28 松本昌也

MF 45 ブラウンノア賢信

MF 66 西川潤

FW 9 レオ・ガウショ

FW 40 河野孝汰

FW 99 ルカオ

監督

木山隆之

[清水エスパルス]

先発

GK 1 沖悠哉

DF 5 北爪健吾

DF 15 本多勇喜

DF 25 マテウス・ブルネッティ

DF 51 住吉ジェラニレショーン

MF 6 宇野禅斗

MF 10 マテウス・ブエノ

MF 47 嶋本悠大

FW 9 オ・セフン

FW 21 松崎快

FW 38 高橋利樹

控え

GK 16 梅田透吾

DF 4 蓮川壮大

DF 28 吉田豊

DF 39 日高華杜

MF 17 弓場将輝

MF 81 小塚和季

MF 97 大畑凜生

FW 23 千葉寛汰

FW 29 アフメド・アフメドフ

監督

吉田孝行