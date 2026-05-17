この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「りーちゃんねるBRZ‎」が、「【アポ無し潜入】トヨタに行ったらまさかのスタッフに●●されました...」と題した動画を公開しました。愛知県豊田市にある「トヨタ会館」を訪れ、無料で楽しめる館内の魅力や様々な展示車を紹介しています。

入場無料で自由に見学ができ、車内にも入れる同施設。りーちゃんは気になる車を実際に見て回りました。レクサスブースでは、ワンボックスカー「LM500h」の後部座席に乗り込み、その豪華さに「部屋だよ部屋」「ラッパーのPVによく出てくるやつだ」と驚く姿を見せています。

また、近未来的なスポーツカーコンセプト「FT-Se」や、2500万円の「センチュリー」、赤い内装が特徴的な「GR86」なども確認しました。さらに、見習いスタッフとして働くロボット「トミー」くんと会話を楽しむユニークな場面も収められています。

動画の最後では、今回見た中で一番のお気に入りとして「FT-Se」を挙げ、未来のスポーツカーへの期待を語りました。最新の車や高級車の魅力を体感できるスポットとして、週末のお出かけの参考になりそうです。

YouTubeの動画内容

00:14

愛知県豊田市の「トヨタ会館」を訪問
01:48

レクサス「RZ600e」の車内を体験
05:45

未来のスポーツカーコンセプト「FT-Se」を発見
07:25

2500万円の「センチュリー」を見学
09:00

レクサス「LM500h」の豪華な後部座席に驚愕

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