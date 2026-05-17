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YouTubeチャンネル「りーちゃんねるBRZ」が「【やばい…】愛車BRZのエンジンをいじった結果...」を公開した。動画では、愛車のスバル・BRZのエンジンルームに、吸気効率を高めるアフターパーツを取り付ける様子を紹介している。エンジンのトルクやレスポンスの向上に加え、エンジンルームのドレスアップ効果も得られるカスタムの全工程が収められている。



今回取り付けるのは、自動車用パーツメーカー・APEXi（アペックス）製の「インテークD」と「シリコンサクション」の2点である。同社の担当者によると、ドライカーボン製のインテークDは、純正の吸気経路に加えて空気の取り入れ口を増やすことで、中回転域のトルクをパワフルにする効果があるという。一方のシリコンサクションは、吸気抵抗を減らしてアクセルレスポンスを向上させるだけでなく、エンジンルームを開けた際の「見た目がかっこいい」という点も大きな魅力として語られた。



作業はまず、純正のクリーナーボックスなどを取り外すところからスタートする。外した純正部品の一部と新しいインテークDを組み合わせた後、慎重に車体へ装着していく。続くシリコンサクションの取り付けでは、狭いスペースでのホースの接続に苦戦し、「右がメリッちゃいました」と戸惑う姿も見られた。また、固定用の金属バンドを締める際の注意点として、締めすぎると樹脂パーツが変形して潰れてしまう危険性があるため、適度な力加減が重要だとアドバイスされている。



すべてのパーツを取り付け終え、エンジンを始動させると、吸気音がはっきりと変化した。「プシュプシュ言ってる！」と、スポーティになった音に驚きの表情を見せている。純正の音消し部品を外し、新たな空気の通り道を作ったことで、車はまるで「鼻の穴が大きくなったみたい」に空気を吸い込める状態になったという。手軽に走行性能と見た目を向上させられる吸気パーツの交換は、愛車の魅力をさらに引き出すカスタムとして有用な選択肢となりそうだ。