「エンゼルス−ドジャース」（１６日、アナハイム）

ドジャースのブレーク・スネル投手が１９日に左肘の手術を受けることが１６日、明らかになった。ロバーツ監督が試合前に明かした。

スネルは１４日のキャッチボールで左肘に違和感を訴え、先発予定だった１５日・エンゼルス戦の登板を試合開始４時間半前に回避。その後、左肘関節内遊離体の影響で負傷者リスト入りすると発表されていた。

ドジャースでは今季加入したディアス投手が、４月末にスネルと同様に肘関節に遊離体が見つかり、クリーニング手術を受け、後半戦復帰見込みと発表されている。

ロバーツ監督は「すぐに回復する見込みだ。シーズン中に戻ってくる」としたが、「術後の予定はまだ分からない」としており、スネルも長期離脱が避けられない状況となった。

スネルは昨季、ポストシーズンで先発ローテの一員としてフル回転。オフに左肩の疲労が抜けきらず、今春キャンプでは調整が遅れていた。開幕から負傷者リスト入りしてマイナーで２度、調整登板していた。

だがグラスノーの負傷者リスト入りも重なり、ロバーツ監督がメジャー復帰を決断。９日のブレーブス戦でマウンド復帰。３回、７７球を投げて５失点（４自責点）で敗戦投手になっていた。

ドジャース先発陣はグラスノーが腰のけいれんで８日に離脱し、負傷者リストに入っている。スネルも長期離脱が確実となり、先発ローテ再編を余儀なくされる状況となった。