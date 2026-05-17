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YouTubeチャンネル「食べ痩せ健康チャンネル」が、「【3日で－1キロ戻す】夜一食置き換えだけで、するする体重戻る。食べすぎた日の食べて痩せる調整ごはん3品」を公開しました。

食べ痩せトレーナーの田京よしかさんが、

連休などで食べすぎてしまった体をリセットするための、夜一食置き換えレシピを3つ提案しています。



1品目は「梅と大根の雑炊」です。水分の多い大根でかさ増しし、腸を刺激する梅干しとなめこをたっぷり加えることで「お通じがドバドバ出ていきます」と田京さん。塩分を控える代わりに、かつお節を一つかみ入れて旨味を補うのがポイントです。溶き卵を回し入れ、1分ほど待ってから混ぜることで、お店のようなふわふわの卵に仕上がります。



2品目の「しらたき冷やし中華」は、あく抜き不要のしらたきを水洗いして麺の代わりに使用します。キュウリ、トマト、ミョウガなどの夏野菜と、ノンオイルのツナ缶をトッピング。塩分を減らした特製ダレにからしを添えることで、「パンチを効かせてくれます」と解説しています。



3品目は、せいろを使った「高タンパク蒸し鶏膳」です。大根、サツマイモ、大葉を巻いた鶏ささみ、ミニトマトをせいろに並べ、15分蒸すだけで完成。「蒸すと本当に美味しい」と語る通り、素材の甘みが引き立ちます。むくみを防ぐため、良質な海塩だけをつけていただくのがおすすめです。



食べすぎた後でも、無理な食事制限をせず、美味しく食べて体重を戻せるアイデアが詰まっています。心と体を整えるリセットごはんを、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［梅と大根の雑炊］

・ごはん 100g

・水 200ml

・大根 200g

・豆腐 150g

・白だし 大さじ1/2

・梅干し 1/2個

・なめこ 1袋

・かつお節 1つかみ

・溶き卵 1個分

・ネギ 適量



1. 大根は皮をむいて角切りにする。なめこはさっと水洗いする。

2. 鍋にごはん、水、大根、豆腐、白だし、ちぎった梅干しを入れて火にかける。

3. 沸騰したら中～弱火にし、蓋をして5分煮る。

4. 豆腐を軽く崩しながら混ぜ、なめことかつお節を加える。

5. 溶き卵を回し入れ、蓋をして1分ほど待ち、ふんわりしたら全体を軽く混ぜて器に盛り、ネギを散らす。



［しらたき冷やし中華］

・しらたき（あく抜き不要） 2袋

・キュウリ 1/2本

・トマト 1個

・ミョウガ 1本

・ツナ缶（ノンオイル） 1缶

・タレ（酢 大さじ1、醤油 大さじ1/2、ごま油 大さじ1、ラカント 大さじ1/2）

・からし 適量



1. しらたきは水洗いして食べやすい長さに切る。野菜はそれぞれ細切りや薄切りにする。

2. 器にしらたきを盛り、野菜とツナをのせる。

3. 混ぜ合わせたタレをかけ、からしを添える。



［高タンパク蒸し鶏膳］

・大根 2cm

・サツマイモ 150g

・鶏ささみ 2本

・塩コショウ 少々

・大葉 5～6枚

・ミニトマト 6個

・海塩 適量



1. 大根とサツマイモは約1cmの厚さに切る。鶏ささみは筋を取り、一口大に切って塩コショウを振り、大葉で巻く。

2. せいろにオーブンペーパーを敷き、箸で数箇所穴を開けて蒸気の通り道を作る。

3. 食材をすべてせいろに並べ、沸騰した鍋にのせて15分蒸す。

4. 器に盛り、海塩をつけて食べる。