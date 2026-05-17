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YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「日本で衝撃を受けた韓国人」と題した動画を公開。ゲストのホジ氏が日本滞在中に経験したカルチャーショックや、公園で目撃した衝撃的な光景について語った。



対談は、ホジ氏が化粧品店で働いていた際のエピソードから始まった。周囲が女性ばかりの職場で、自身の名前を一人称として「〇〇はさー」と呼ぶ文化に驚いたという。「日本だからか、と思って自分も一回言ってみたけど恥ずかしかった」と苦笑いを浮かべた。

また、日本語学習時は「私」を使っていたが、日常会話での男性の一人称である「俺」「僕」の使い分けにも苦戦。「俺と言うのは恥ずかしいし、自分と言うのも…」と悩み、結局「僕僕僕ばっかりで話しています」と、微妙なニュアンスの違いに戸惑う様子を見せた。



続いて話題はコンビニエンスストアへ。留学前、成人雑誌の有無が「治安が良いか悪いかの区別」になると聞いていたが、実際には普通に陳列されており、「誰もが見ることができてびっくりした」と振り返った。さらに、キャバクラやガールズバーといった「夜の仕事」についても言及。韓国では隠す傾向がある一方、日本では「時給が高いからいいよ、やってみたら？」とオープンに話す友人がいたことに衝撃を受けたと明かした。



動画の終盤、ホジ氏は「とんでもないハプニング」として公園での出来事を披露した。ベンチに座る父と娘のような二人を見て「日本は家族の仲がいいじゃん」と微笑ましく思っていたところ、急に二人がキスを始めたという。「え？何？と思ったら、それがパパ活だった」と気づき、「一番びっくりしました」と目を丸くして語った。



一方で、江ノ島や沖縄といった観光地での体験は素晴らしいものだったと回顧。「天候も人も雰囲気も全部良かった」と語り、カルチャーショックを受けつつも日本の生活に深く馴染んでいる様子がうかがえる対談となった。