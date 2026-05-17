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YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」が「#旅ラン #おおぞら高校 東京キャンパスの周辺の、緑あふれる走行路」と題した動画を公開しました。脳科学者の茂木健一郎さんが、新宿にある「おおぞら高校 東京キャンパス」周辺の自然豊かなランニングコースや隠れ名所を紹介しています。都会の喧騒から少し離れた、リフレッシュに最適なスポットが詰まった内容です。



茂木さんは、キャンパスの近くにある「成子天神社」へ足を運びました。ガラス越しに風神雷神像を見物した後、境内にある「富士塚」に挑戦します。大正9年に造られたという高さ12メートルの山を登りきると、山頂からの見晴らしを披露。下山後には「新宿の真ん中にこんな富士山があるなんて、皆さんご存知でしたか？」と、意外な名所の存在に驚く様子を見せました。



神社を後にした茂木さんは、大通りから路地に入り、新宿村スタジオを抜けて神田川沿いの遊歩道へと向かいます。日差しが強い中でも、川沿いには豊かな木々が生い茂り、「日陰に入るとちょっと涼しいかな」と、都心に広がる自然の恵みを実感。道中では「いきいきウォーク新宿」の案内板を見つけ、神田川流域に整備された散策路の充実ぶりも紹介しています。



さらに、可愛らしい動物の壁画が描かれた北新宿公園や、高層ビルの足元に広がる日陰を軽快な足取りで駆け抜けます。「この季節ね、木陰は爽やかでいいですよ」と、夏のランニングにおけるコース選びのポイントも語られました。



動画の最後には「ちょっと行くと自然に恵まれていて、いい街です」と新宿周辺の魅力を振り返り、約3キロの旅ランを締めくくりました。日々の運動不足の解消や休日のリフレッシュに、都会のオアシスを巡る散策コースとして、お出かけの参考にしてみてはいかがでしょうか。