お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が16日深夜に放送されたテレビ東京「すっかり にちようチャップリン」（深夜0・25）に出演。お笑いコンビ「エバース」の町田和樹（34）からモテる理由を一緒にされたことを否定した。

佐々木隆史が女性にモテるという話題から、町田は「最近とかだと、ちょっと俺…あるかもしれないっす」と、モテ始めたことに手応えを感じていることを切り出した。

MCの千鳥・ノブが「いやいやいやいや…」と納得いかない表情を見せると、町田は「聞いてください!」と前傾姿勢に。続けて「佐々木は数は凄いですけど、逆にイケメンとかに飽きちゃった女性とかが僕に来たりとかもあります」と独自の分析を披露した。

これにノブは「情けねぇ!情けねぇ考え方」とバッサリ。大悟は「本物な。本物の男を知る…」と大笑いしていたが、町田から「大悟さんとかもそういう理由じゃないですか。モテてる理由」と指摘されると「同じにすんな!ドアホ!お前と同じにすんな!コラァ」と、思わず鋭い目つきに変わって一喝した。

それでも町田は「1周してカッコいいって」と引き下がらず。ウッチャンナンチャン・内村光良は「何で同列にしようと…」と大笑い。大悟は「絶対お前とは違う」と強く否定し、スタジオを爆笑させた。